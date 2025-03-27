韓職》曾壓制台灣的火球男文東珠復活 繳5局6K好投、飆158公里

文東珠。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹21歲火球男文東珠今天登板先發面對LG雙子，文東珠主投5局狂飆6次三振、沒有失分，最快丟到158公里。但韓華鷹牛棚失守，最後以1比2輸球。

文東珠是2023年杭州亞運南韓隊王牌投手，該年金牌戰壓制台灣隊，幫助南韓隊奪得金牌。不過，文東珠去年表現不佳，整季先發21場交出7勝7敗、防禦率5.17的成績，他在去年9月出現肩部不適的問題，也讓他提前關機，同時也無緣去年11月的世界棒球12強賽。

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文東珠在休賽季期間專注復健、起步較慢，今年韓職熱身賽期間，文東珠以後援投手身分登板作調整。韓華鷹隊原本預計文東珠可能要4月才能歸隊，但球隊考慮即使投球數較少，讓他在一軍先發更為合適，總教練金卿文因此決定今天讓他先發。

韓華鷹起初只安排讓文東珠投3局，但今天仍讓文東珠投滿5局。總計文東珠先發主投5局用61球，賞6次三振、沒有丟出保送，僅被敲1安無失分。

根據《韓聯社》報導，文東珠全場61球中，速球有42顆，指叉球有9顆，曲球有6顆，滑球有4顆。文東珠此戰速球最快有158公里，所有速球都至少有151公里。

此戰LG雙子在8局下靠37歲老將金賢洙擊出帶有2分打點的適時安打，LG雙子最終以2比1收下勝利，收下開季5連勝。

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