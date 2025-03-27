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UBA》連兩季8強尾聲受傷 宋昕澔：明年不要打倒數第2戰

2025/03/27 20:11

政治大學宋昕澔。（記者陳志曲攝）政治大學宋昕澔。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學將在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級力拚5連霸，本季接下隊長的大三主力宋昕澔坦言，不可能沒有壓力，但希望將壓力轉換為動力。

宋昕澔預賽階段以場均7.5助攻成為新科助攻王，預、復賽階段總計出賽21場，場均15.3分、4.8籃板、6.5助攻、2.1抄截，外線命中率48.6%。

游艾喆大學四年完成助攻王四連霸，畢業後政大後繼有人，由接下球隊主控重任的宋昕澔拿下此殊榮，他認為，能拿下助攻王對自己而言是極大的肯定，畢竟控球是本季最大課題，也感謝教練范耿祥在每次自己失誤後的提點。

游艾喆過去曾被譽為是「為小巨蛋而生的男人」，對於是否希望能承接此名號，宋昕澔回應，「當然會，但還是希望一步一步來，今年因為責任更重，一定得跳出來，威哥（總教練陳子威）也跟我們說，前面拿到幾冠都不算，今年是我們自己要拚冠軍的一年，壓力不可能不大，但希望把壓力轉換為動力。」

另外，宋昕澔連兩年在複賽遭遇傷勢，本季在複賽第6戰對輔大一戰因腳踝扭傷提前退場，他今被問及傷勢狀況時先打趣表示，「連兩年都是倒數第2戰受傷，明年（8強）倒數第2場不要打。」隨後才正色指出，這是老天給自己的考驗，目前傷勢已無大礙，可以正常訓練，四強出賽也沒問題。

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