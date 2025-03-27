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UBA》矢志終結政大霸業 歷史得分王劉丞勳有信心

2025/03/27 20:58

健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕健行科大連兩季在UBA大專籃球聯賽公開男一級冠軍戰不敵政治大學，今年捲土重來矢志終結政大霸業、力拚隊史第4冠，隊長劉丞勳強調，會全力以赴打完最後兩場比賽。

健行科大四強對手將是第3種子輔仁大學，雖然自109年度起已經豪取跨季對戰8連勝，不過預賽僅以3分差險勝，且對方外籍生凱德爾沒登錄，複賽雙方再度碰頭，凱德爾又因傷僅打16分鐘就退場，不過仍拿下10分、7籃板，四強若回歸將讓戰局更加難以預料。

健行隊長劉丞勳本季也遭逢腳傷所苦，他表示，複賽結束後有比較長的休息時間，已經恢復8、9成，即使加上泰山高中時期已經連6季攻蛋，他對於再度登上小巨蛋舞台仍相當興奮，「進了小巨蛋沒有人想輸，所以我們每次練習都是全力以赴。」

劉丞勳在預賽階段以22.8分榮登本屆得分王，本季也登頂成為UBA歷史得分王，目前生涯累積1421分，對於即將迎來大學生涯最後2戰，曾經是110學年度新人王的他感嘆時間飛逝，還記得大一時剛進來跟著谷毛唯嘉、陳范柏彥等學長學習，如今自己也成為學長，「希望能在最後兩場比賽達成設定的目標，拿下冠軍。」

健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）

健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）

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