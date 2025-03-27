日職》熱身賽打擊率1成初的坂本勇人仍是開幕戰先發 巨人監督說明考量

坂本勇人。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職例行賽開幕戰將於明天（28日）正式登場，讀賣巨人將在東京巨蛋迎戰養樂多燕子。36歲巨人隊球星坂本勇人在熱身賽打擊率只有1成15，但巨人軍監督阿部慎之助表示，坂本勇人明天仍會排上先發。

職業生涯進入第19年的坂本勇人近年狀況下滑，上季從熟悉的游擊防區改守三壘，去年出賽109場，有7轟、34分打點，打擊率2成38、整體攻擊指數（OPS）0.613都寫生涯單季新低。

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坂本勇人今年在官辦熱身賽出賽11場，共26打數敲3安，有2分打點，打擊率1成15，選到7次保送，上壘率為3成03，OPS為0.418。

巨人軍新賽季三壘的另一名人選則是22歲內野手中山禮都，他在今年官辦熱身賽出賽16場，共46打數敲14安，貢獻4分打點，打擊率3成04，OPS為0.659。

日媒《產經體育》報導，阿部慎之助坦言，很猶豫球隊三壘的人選，透露最終仍考量「實績」，因此明天會讓坂本勇人上場，「他是一名知道如何調整狀態的選手，考慮他的身體狀況，這可能是一個需要謹慎安排的賽季，但這也會是中山禮都的機會，如果他（中山）能展現出色的表現，那就太好了。」

巨人軍明天開幕戰推出王牌戶鄉翔征先發，養樂多則推出23歲新星奧川恭伸。

巨人軍監督阿部慎之助。（資料照，記者林正堃攝）

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