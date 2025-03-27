甲子園》健大高崎春季連霸M2 石垣元氣飆155公里火球平最速紀錄

石垣元氣飆155公里火球，追平甲子園最速紀錄。（取自產經體育）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尋求衛冕的高崎健康福祉大高崎高校昨天在春季甲子園8強賽以9：1大勝花卷東高校。當家高三王牌投手石垣元氣後援登板飆出155公里的火球，追平甲子園最速紀錄，成為史上第3人。

身高178公分的右投石垣元氣在高一時最快球速只有141公里，但短短3年就把球速練了上來，他曾在去年秋季關東地區大會的比賽中飆出個人最速的158公里火球。此外，石垣在今年春季甲子園開賽前因左腹受傷，首輪未出賽，第2輪也只有登板投5球，但經過治療後，他表示，狀態已經恢復快恢復到100％。

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石垣元氣昨天在8強賽於第8局後援登板，第一球就飆出153公里，追平2012年藤浪晉太郎在春季甲子園所寫下來的最速紀錄，之後連投4顆155公里的火球，9局上再投出155公里速球賞了對手再見三振，成功關門守住勝利。石垣元氣此役投2局用27球，被敲1支安打無失分，另有3次三振，共飆出5顆155公里的火球。

石垣元氣追平了甲子園單場最快球速，也成為自2007年夏季甲子園的佐藤由規以及2013年夏季甲子園的安樂智大之後，第3位達成這項紀錄的學生球員。

對於自己是否有機會打破記錄，石垣元氣充滿自信地表示，自己還可以投得更快，希望下一場比賽能夠突破155公里。健康福祉大高崎高校將在4強賽迎戰宿敵橫濱高中，希望能一報去年秋季關東大會冠軍賽輸球之仇，石垣元氣盼一雪前恥，「我們只想要達成春季甲子園2連霸，原本希望能夠在冠軍賽交手，但既然提前碰頭，我就要投出更完美的投球，全力壓制對手，希望這場比賽能夠以先發之姿投完整場比賽。」

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