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MLB》幼稚的霸凌行為？洋基奇澤姆曝曾遭羅哈斯拿剪刀弄壞釘鞋

2025/03/28 06:40

奇澤姆。（資料照，法新社）奇澤姆。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基27歲球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）是目前大聯盟少數的黑人球員之一，他曾與目前轉戰道奇的36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）在2020年至2022年馬林魚時期當過隊友，但兩人關係欠佳。奇澤姆近日接受權威媒體《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）專訪，爆料自己的特製釘鞋曾遭羅哈斯惡搞弄壞。

奇澤姆首次在大聯盟亮相是在2020年賽季，當時他效力馬林魚。《The Athletic》報導提到，奇澤姆展現自己的獨特風格，穿著特製的釘鞋，當時羅哈斯看到的是一名愛秀的新人、認為需要教訓一下，奇澤姆的釘鞋竟然被羅哈斯拿剪刀弄壞，他的另一雙釘鞋還被倒牛奶毀壞。一位匿名的馬林魚休息室人員把這起事件描述為「幼稚」的休息室霸凌。

雖然奇澤姆並未與羅哈斯發生正面衝突，但當年的馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）不得不召開球隊會議來「維持和平」。

「我不想這樣說，但棒球是一項白人的運動，我覺得白人總是在批評黑人所做的一切。黑人很直率，他們會說出心裡的想法。」奇澤姆接受《The Athletic》專訪時說道，「棒球的潛規則是白人制定的，而我總是打破這些棒球的潛規則。」

「如果我是白人，沒有人會剪壞我的釘鞋或丟掉我的東西。」奇澤姆說，「我現在就告訴你，如果這是一個白人男孩的東西，你不會去剪壞那個，因為如果一個白人男孩去抱怨，所有人都會完蛋。我去抱怨，就沒有那個嚴重，變成『我們來試著找辦法解決』，但如果一個白人男孩去抱怨，那就不是這樣了。」

奇澤姆在去年季中被馬林魚交易至洋基，他提到自己在洋基隊沒有遇到任何問題，條紋軍也接受他的個人風格。《The Athletic》指出，洋基總教練布恩（Aaron Boone）在奇澤姆適應紐約的過程中發揮重要作用，布恩發現可以很容易與奇澤姆交談，偶爾需要「讓他守規矩」，但不想抑制奇澤姆的活力。

羅哈斯。（資料照，美聯社）羅哈斯。（資料照，美聯社）

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