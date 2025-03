MLB》幼稚的霸凌行為？洋基奇澤姆曝曾遭羅哈斯拿剪刀弄壞釘鞋

奇澤姆。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基27歲球星奇澤姆(Jazz Chisholm Jr.)是目前大聯盟少數的黑人球員之一,他曾與目前轉戰道奇的36歲老將羅哈斯(Miguel Rojas)在2020年至2022年馬林魚時期當過隊友,但兩人關係欠佳。奇澤姆近日接受權威媒體《The Athletic》記者柯許納(Chris Kirschner)專訪,爆料自己的特製釘鞋曾遭羅哈斯惡搞弄壞。

奇澤姆首次在大聯盟亮相是在2020年賽季,當時他效力馬林魚。《The Athletic》報導提到,奇澤姆展現自己的獨特風格,穿著特製的釘鞋,當時羅哈斯看到的是一名愛秀的新人、認為需要教訓一下,奇澤姆的釘鞋竟然被羅哈斯拿剪刀弄壞,他的另一雙釘鞋還被倒牛奶毀壞。一位匿名的馬林魚休息室人員把這起事件描述為「幼稚」的休息室霸凌。

雖然奇澤姆並未與羅哈斯發生正面衝突,但當年的馬林魚總教練馬丁利(Don Mattingly)不得不召開球隊會議來「維持和平」。

「我不想這樣說,但棒球是一項白人的運動,我覺得白人總是在批評黑人所做的一切。黑人很直率,他們會說出心裡的想法。」奇澤姆接受《The Athletic》專訪時說道,「棒球的潛規則是白人制定的,而我總是打破這些棒球的潛規則。」

「如果我是白人,沒有人會剪壞我的釘鞋或丟掉我的東西。」奇澤姆說,「我現在就告訴你,如果這是一個白人男孩的東西,你不會去剪壞那個,因為如果一個白人男孩去抱怨,所有人都會完蛋。我去抱怨,就沒有那個嚴重,變成『我們來試著找辦法解決』,但如果一個白人男孩去抱怨,那就不是這樣了。」

奇澤姆在去年季中被馬林魚交易至洋基,他提到自己在洋基隊沒有遇到任何問題,條紋軍也接受他的個人風格。《The Athletic》指出,洋基總教練布恩(Aaron Boone)在奇澤姆適應紐約的過程中發揮重要作用,布恩發現可以很容易與奇澤姆交談,偶爾需要「讓他守規矩」,但不想抑制奇澤姆的活力。

