MLB》新任核彈頭開轟締造史上第1人壯舉！洋基打敗釀酒人奪開門紅

威爾斯。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕2025年大聯盟球季正式開打,美國本土首戰由洋基主場對決釀酒人揭開序幕,新任條紋軍開路先鋒威爾斯(Austin Wells)開賽就上演首局首打席全壘打,最終洋基以4:2打敗釀酒人,新賽季有了好的開始。

25歲的洋基主戰捕手威爾斯,日前被正式任命擔任球隊新賽季開路先鋒,成為隊史第一位「核彈頭」捕手。今天開賽首局首打席面對釀酒人明星右投佩洛塔(Freddy Peralta),逮中偏高速球立刻狙擊成中右外野方向陽春砲,洋基先馳得點。威爾斯更成史上第一位,在開幕戰敲出首局首打席全壘打的捕手。

請繼續往下閱讀...

Well(s) that was quick



The first #OpeningDay home run comes off the bat of Austin Wells pic.twitter.com/0HZ3tGk6cj