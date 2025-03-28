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MLB》新任核彈頭開轟締造史上第1人壯舉！洋基打敗釀酒人奪開門紅

2025/03/28 07:15

威爾斯。（美聯社）威爾斯。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年大聯盟球季正式開打，美國本土首戰由洋基主場對決釀酒人揭開序幕，新任條紋軍開路先鋒威爾斯（Austin Wells）開賽就上演首局首打席全壘打，最終洋基以4：2打敗釀酒人，新賽季有了好的開始。

25歲的洋基主戰捕手威爾斯，日前被正式任命擔任球隊新賽季開路先鋒，成為隊史第一位「核彈頭」捕手。今天開賽首局首打席面對釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta），逮中偏高速球立刻狙擊成中右外野方向陽春砲，洋基先馳得點。威爾斯更成史上第一位，在開幕戰敲出首局首打席全壘打的捕手。

2局下，輪到去年的開路先鋒沃爾普（Anthony Volpe）開轟，這回在2出局後同樣逮中佩洛塔的偏高速球，敲出中右外野方向陽春砲，洋基2：0領先。3局上釀酒人反擊，卡普拉（Vinny Capra）也從洋基明星左投羅冬（Carlos Rodon）手中夯出陽春砲，追成1：2。

兩隊維持1分差直到7局下，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在1出局一、二壘有人時敲出左外野二壘安打，本季首安、首打點出爐。下一棒MVP新同學貝林傑（Cody Bellinger）補上高飛犧牲打，幫助洋基擴大領先來到4：1。

9局下洋基派出新任守護神威廉斯（Devin Williams）關門，但他上演劇場，接連被敲出2支安打又投出四壞保送形成滿壘，接著讓圖榮（Brice Turang）敲出高飛犧牲打失掉1分，但他回穩後連續賞出2次三振，驚險救援成功，洋基收下2025年球季開門紅。

洋基明星先發左投羅冬今主投5.1局，用89球有58顆好球，被敲出4支安打包含1轟，投出2次保送，失掉1分責失分，送出7次三振，奪下本季首勝。

賈吉。（歐新社）賈吉。（歐新社）

貝林傑。（路透）貝林傑。（路透）

威廉斯。（法新社）威廉斯。（法新社）

羅冬。（法新社）羅冬。（法新社）

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