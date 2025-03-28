網球》20年來第6人 球后莎巴蓮卡「陽光雙賽」連闖冠軍戰

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）無愧為當今世界球后，發出6記愛司、4度破發，僅花71分鐘就挾6：2、6：2橫掃義大利第6種子保莉妮 （Jasmina Paolini），白俄羅斯頭號種子5連勝、1盤未失勇闖邁阿密網賽壓軸，也是近20年來第6位單季接連挺進北美「陽光雙賽」冠軍戰的女將。

邁阿密與先前印地安泉並稱北美「陽光雙賽」，都是男、女共站的室外硬地盛事。印地安泉屈居亞軍的莎巴蓮卡，如今首度挺進邁阿密決戰，3月接連問鼎這兩項WTA千分等級大賽金盃，已跟上2005年比利時克莉絲特絲（Kim Clijsters）、2006年、2012年、2013年俄國莎拉波娃（Maria Sharapova）、2016年白俄羅斯阿莎蓮卡（Victoria Azarenka） 、2022年波蘭史薇泰克（Iga Swiatek）和2023年哈薩克蕾巴金娜（Elena Rybakina）的腳步。

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目前就住在美國南佛羅裡達州的莎巴蓮卡，自認邁阿密形同主場，她喜歡在賽事期間能睡在自己床上，甚至開車回家洗衣服，享受這種熟悉環境帶來的舒適感，而這位3座大滿貫冠軍名將第7度參戰，也總算首度突破8強障礙，迄今未丟發球局的強勢演出，安抵職業生涯第12場WTA單打決賽。

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