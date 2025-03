MLB》菊池雄星天使初登板優質先發吞敗！小將寫歷史後被白襪打爆

菊池雄星。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕天使今天在開幕戰作客白襪,儘管菊池雄星繳出6局失3分的優質先發,但整場打線卻受到對手壓制僅得1分,初登板締造歷史的小將強森(Ryan Johnson)更被單場2轟震撼教育,終場上季爐主白襪就以8:1大勝天使,拿下本季開門紅。

菊池雄星此役6局投球被打5支安打含1發全壘打,送出5K沒有保送,造成他重傷害的第二局,先是遭史雷特(Austin Slater)敲出陽春砲,再被串聯安打打下3分大局,其中以去年從道奇透過交易轉戰白襪的瓦加斯(Miguel Vargas)的2分打點二壘安打最為致命。

在被瓦加斯敲出二壘安打後,後續菊池雄星投出13上13下結束今天投球任務,不過天使打者完全沒有給他援護,首局在沃德(Taylor Ward)首打席二壘安打,楚奧特(Mike Trout)被觸身球保送上壘,1出局一、二壘有人的大好攻勢連吞2K,次局同樣1出局一、二壘有跑者未能得分,接下來下次有跑者上壘便已經是第8局,最終天使僅在9局大幅落後時多得1分無援取勝。

而天使本場亮點還有去年選秀第二輪菜鳥,跳過小聯盟,生涯初登板便是大聯盟一軍的22歲小將強森(Ryan Johnson),他在7局接替菊池雄星登板投出3上3下飆1K有好的開始,但續投的第8局就遭受震撼教育,分別被班尼泰迪(Andrew Benintendi)與索沙(Lenyn Sosa)開轟狂失5分後退場,總計今天強森1.2局投球被打4支安打,送出1K、1BB,失掉5分都是自責分,防禦率高達27.00。

Ryan Johnson, a 2024 Draft pick who didn't throw a single pitch in the Minors, notches his first big league strikeout for the @Angels! pic.twitter.com/s8rELzzFqr