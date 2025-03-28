MLB》菊池雄星天使初登板優質先發吞敗！小將寫歷史後被白襪打爆

菊池雄星。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使今天在開幕戰作客白襪，儘管菊池雄星繳出6局失3分的優質先發，但整場打線卻受到對手壓制僅得1分，初登板締造歷史的小將強森（Ryan Johnson）更被單場2轟震撼教育，終場上季爐主白襪就以8：1大勝天使，拿下本季開門紅。

菊池雄星此役6局投球被打5支安打含1發全壘打，送出5K沒有保送，造成他重傷害的第二局，先是遭史雷特（Austin Slater）敲出陽春砲，再被串聯安打打下3分大局，其中以去年從道奇透過交易轉戰白襪的瓦加斯（Miguel Vargas）的2分打點二壘安打最為致命。

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在被瓦加斯敲出二壘安打後，後續菊池雄星投出13上13下結束今天投球任務，不過天使打者完全沒有給他援護，首局在沃德（Taylor Ward）首打席二壘安打，楚奧特（Mike Trout）被觸身球保送上壘，1出局一、二壘有人的大好攻勢連吞2K，次局同樣1出局一、二壘有跑者未能得分，接下來下次有跑者上壘便已經是第8局，最終天使僅在9局大幅落後時多得1分無援取勝。

而天使本場亮點還有去年選秀第二輪菜鳥，跳過小聯盟，生涯初登板便是大聯盟一軍的22歲小將強森（Ryan Johnson），他在7局接替菊池雄星登板投出3上3下飆1K有好的開始，但續投的第8局就遭受震撼教育，分別被班尼泰迪（Andrew Benintendi）與索沙（Lenyn Sosa）開轟狂失5分後退場，總計今天強森1.2局投球被打4支安打，送出1K、1BB，失掉5分都是自責分，防禦率高達27.00。

Ryan Johnson, a 2024 Draft pick who didn't throw a single pitch in the Minors, notches his first big league strikeout for the @Angels! pic.twitter.com/s8rELzzFqr — MLB Pipeline （@MLBPipeline） March 27, 2025

不過強森雖然狼狽退場，他仍成為21世紀後第三位未經小聯盟出賽就於大聯盟登場的球員，也是自2020年克羅切（Garrett Crochet）後的第一人。

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