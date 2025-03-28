網球》史上最老大師賽4強 37歲喬科維奇重返邁阿密準決賽

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！37歲的喬科維奇（Novak Djokovic）6：3、7：6（7：4）擊敗24歲的美國地主柯達（Sebastian Korda），塞爾維亞前球王重返邁阿密網賽男單4強，也締造ATP千分等級大師賽史上最年長紀錄。

1987年5月22日出生的喬科維奇寶刀未老，以37歲又10個月的「高齡」，超越「三巨頭」中最早退役的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer） ，成為1990年ATP成立大師賽以來最年長的準決賽老將，2019年費爸曾以37歲7個月的年紀，躋身邁阿密和上海大師賽4強。

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第4種子喬科維奇轟出11愛司，此役高達84%的第1發得分率，正是贏球關鍵，「難以置信，我在整個賽事當中的發球都非常好，尤其是今天，我需要它。」年輕後輩柯達次盤強力反撲，一度5：3領先，喬科維奇適時提升狀態，「我利用一些發球機會擺脫困境，尤其戰線逼進搶7，發球再度幫上大忙，最後2球讓我拿下勝利。」

喬科維奇4強遭遇保加利亞14種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），過往對戰12勝1負大幅領先，曾6度笑捧邁阿密金盃的他，自2019年後重返南灘參戰，期許延續發燙手感，朝著破紀錄的賽史第7冠，以及職業生涯百冠里程碑邁進。

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