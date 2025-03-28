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MLB》道奇交易來防禦率7.71紅襪右投！潛力好手進入60天傷兵名單

2025/03/28 07:40

戴維斯。（資料照）戴維斯。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在今天大聯盟本土開幕日宣布，透過現金交易向紅襪換來27歲右投戴維斯（Noah Davis），他也立刻被加入球隊40人名單。為了騰出名額，正在從去年手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ）的斯漢（Emmet Sheehan）被放進60天傷兵名單。

戴維斯原是紅人2018年選秀第11輪的投手，2021年被交易至洛磯，生涯大部分都在該體系發展，大聯盟累積3個球季表現慘不忍睹，合計投51.1局防禦率高達7.71，其17.3%三振率與9.2%保送率皆低於聯盟平均。去年戴維斯在大聯盟投20.1局，防禦率5.75。

戴維斯休季與紅襪簽下小聯盟合約，今年春訓投9.1局，被敲出7支安打失掉5分，送出9次三振與1次保送，防禦率4.82。根據《MLBTR》推測，身為紅襪非40人名單球員的他，似乎是選擇觸發合約中的向上流動條款（upward mobility clause），如此一來將迫使球隊允許他能被其他球隊簽下，或者將他放進40人名單當中。

而曾在2023季中一度擠進百大新秀排行的潛力好手斯漢，在去年3月底因為右前臂發炎便進入60天傷病名單，原本預計只要缺席2個月，但之後在5月進行右手肘內側副韌帶手術，確定整季報銷，今年仍在復健中，開季將從傷兵名單出發。

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