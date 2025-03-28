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MLB》戈爾6局狂飆13K破隊史紀錄！ 國民延長賽遭費城人擊潰

2025/03/28 07:37

戈爾6局13K無失分無關勝敗。（路透）戈爾6局13K無失分無關勝敗。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民今天在開幕日於主場迎戰費城人，先發左投戈爾（MacKenzie Gore）繳出6局13K無失分的破隊史紀錄好投，但球隊在他退場後不僅馬上被追平，最終還在延長賽10局2出局後狂失4分，終場以3：7不敵對手苦吞開季首敗。

戈爾在今天大殺四方，6局投球僅僅被敲1支安打，沒有投出任何保送狂飆13次三振，寫下國民隊史開幕戰最多三振紀錄，同時也是自己生涯最多三振的紀錄，締造生涯代表作。

不過由於費城人同樣也是強投惠勒（Zack Wheeler）擔綱先發，他雖然沒有戈爾表現神勇，但6局投球僅因為魯伊茲（Keibert Ruiz）的陽春砲失分，整場被打2支安打，送出8K、2BB無關勝敗。兩隊前6局打完國民僅以1：0領先。

惠勒6局8K僅失1分。（法新社）惠勒6局8K僅失1分。（法新社）

在戈爾退場後，7局費城人球星哈波（Bryce Harper）馬上敲出一發陽春砲追平戰局，史瓦伯（Kyle Schwarber）後續也補上一轟將比分超前，8上費城人再下一城取得3：1領先，但8下費城人新同學羅馬諾（Jordan Romano）登板放火，單場投出1次觸身球與1次四壞球，被賈西亞（Luis García Jr.）敲出一支追平安打讓比數來到3：3平手。

來到延長賽，儘管國民先取得2出局大好優勢，但卻在先保送哈波後遭到波姆（Alec Bohm）二壘安打狙擊失掉2分，隨後瑞爾穆托（J.T. Realmuto）再於壘上有人時敲出2分打點的清壘三壘安打，費城人一口氣打進4分大局。10局下半國民被史壯姆（Matt Strahm）3上3下封鎖，無緣本季主場首勝，作客的費城人踢館成功。

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