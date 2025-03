MLB》歐尼爾連6季開幕戰炸裂史上最狂！ 金鶯6轟炸藍鳥平史詩紀錄

歐尼爾連6年開幕戰開轟,將自己保有的史上最長紀錄向上推進。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天在開幕戰對藍鳥火力大爆發,全場14安6轟狂灌12分,其中歐尼爾(Tyler O'Neill)還寫下連6年開幕戰敲出全壘打的紀錄,終場金鶯便以12:2擊潰藍鳥收下賽季首勝。

金鶯本場的全壘打秀由狀元捕手拉契曼(Adley Rutschman)率先發難,他於首局敲出陽春砲,3局換歐尼爾敲出一發3分砲,連續6年在開幕戰開轟將自己保有的大聯盟史上最長紀錄推進。4局穆林斯(Cedric Mullins)也加入開轟派對敲出陽春砲。4局下半地主藍鳥新同學吉梅涅茲(Andrés Giménez)開轟以2分砲回敬金鶯,幫球隊追到2:6落後。

TYLER O'NEILL HAS HOMERED ON #OPENINGDAY IN SIX STRAIGHT SEASONS!pic.twitter.com/0hE5YV87E7