MLB》歐尼爾連6季開幕戰炸裂史上最狂！ 金鶯6轟炸藍鳥平史詩紀錄

歐尼爾連6年開幕戰開轟，將自己保有的史上最長紀錄向上推進。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在開幕戰對藍鳥火力大爆發，全場14安6轟狂灌12分，其中歐尼爾（Tyler O'Neill）還寫下連6年開幕戰敲出全壘打的紀錄，終場金鶯便以12：2擊潰藍鳥收下賽季首勝。

金鶯本場的全壘打秀由狀元捕手拉契曼（Adley Rutschman）率先發難，他於首局敲出陽春砲，3局換歐尼爾敲出一發3分砲，連續6年在開幕戰開轟將自己保有的大聯盟史上最長紀錄推進。4局穆林斯（Cedric Mullins）也加入開轟派對敲出陽春砲。4局下半地主藍鳥新同學吉梅涅茲（Andrés Giménez）開轟以2分砲回敬金鶯，幫球隊追到2：6落後。

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不過金鶯的火力大放送還沒有結束，7局穆林斯敲出一發3分砲，單場雙響助隊拉開到9：2領先，8局拉契曼也敲出單場第二轟，下棒魏斯伯格（Jordan Westburg）「背靠背」開轟，金鶯終場就以12：2大勝對手。

Adley Rutschman - Baltimore Orioles （2）

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根據數據專家藍斯（Sarah Langs）提到，金鶯連續3個賽季於開幕戰轟下10分以上，追平大聯盟最長紀錄，前兩隊締造紀錄者為1893年到1895年的紅人，以及1994年到1996年的釀酒人。

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