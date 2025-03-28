晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》勇士跌入附加賽區間後又傳出悲報！後場防守大鎖無限期缺陣

2025/03/28 08:26

小裴頓。（資料照）小裴頓。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕近期吞下2連敗的勇士又傳出悲報，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，防守大將小裴頓（Gary Payton II）左手拇指韌帶部分撕裂，將無限期缺陣，傷勢將在一週後重新進行評估。

小裴頓是在日前對陣熱火的比賽中受傷，根據《ESPN》報導，他將缺席明天對戰鵜鶘的賽事，消息人士透露，小裴頓的傷勢經過治療與復健後，主要還是要取決他對疼痛的耐受度。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言：「Gary在過去1個月以來是我們表現最好的球員之一，我們會想念他。」

柯爾也表示，在小裴頓缺陣後，庫明加（Jonathan Kuminga）將承擔球隊「防守大鎖」的重要任務，「他是最直接的選擇，我們會讓他去盯防敵隊最強的進攻球員，讓他全場壓迫，就像小裴頓平時那樣。如果他能做好，肯定會獲得更多上場時間。」

本季小裴頓出賽58場創下生涯次高，場均6.6分3.0籃板1.3助攻0.8抄截，投籃命中率58.5%，三分命中率33.0%。近16場出賽，小裴頓場均攻下10.4分，投籃命中率高達65%，三分球命中率則為50%。

勇士目前41勝31敗，近期西部排名競爭激烈，勇士也跌到第7名的附加賽區間。明天將對上西部倒數第2的鵜鶘，一哥柯瑞（Stephen Curry）預計復出，柯爾也曾坦言，這場比賽將會是本季最關鍵一戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中