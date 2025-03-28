NBA》勇士跌入附加賽區間後又傳出悲報！後場防守大鎖無限期缺陣

小裴頓。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕近期吞下2連敗的勇士又傳出悲報，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，防守大將小裴頓（Gary Payton II）左手拇指韌帶部分撕裂，將無限期缺陣，傷勢將在一週後重新進行評估。

小裴頓是在日前對陣熱火的比賽中受傷，根據《ESPN》報導，他將缺席明天對戰鵜鶘的賽事，消息人士透露，小裴頓的傷勢經過治療與復健後，主要還是要取決他對疼痛的耐受度。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言：「Gary在過去1個月以來是我們表現最好的球員之一，我們會想念他。」

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柯爾也表示，在小裴頓缺陣後，庫明加（Jonathan Kuminga）將承擔球隊「防守大鎖」的重要任務，「他是最直接的選擇，我們會讓他去盯防敵隊最強的進攻球員，讓他全場壓迫，就像小裴頓平時那樣。如果他能做好，肯定會獲得更多上場時間。」

本季小裴頓出賽58場創下生涯次高，場均6.6分3.0籃板1.3助攻0.8抄截，投籃命中率58.5%，三分命中率33.0%。近16場出賽，小裴頓場均攻下10.4分，投籃命中率高達65%，三分球命中率則為50%。

勇士目前41勝31敗，近期西部排名競爭激烈，勇士也跌到第7名的附加賽區間。明天將對上西部倒數第2的鵜鶘，一哥柯瑞（Stephen Curry）預計復出，柯爾也曾坦言，這場比賽將會是本季最關鍵一戰。

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