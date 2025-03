MLB》7.65億美元索托3支1、關鍵時刻吞再見三振！大都會開幕戰落敗

索托。(路透)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大都會今在本土開幕戰於客場對決太空人,休季領到15年7.65億美元破紀錄合約的強打索托(Juan Soto),迎接穿上大都會戰袍第一場例行賽,繳出3打數1安打的表現,最終大都會以1:3不敵太空人,新球季首戰吞敗。

索托今擔任先發第2棒左外野手,1局上首打席就敲出右外野滾地安打,大都會生涯與本季首安進帳。3局上索托選到保送,6局上敲出左外野飛球出局,8局上再度選到保送,可惜都無法回到本壘得分。8局打完,大都會仍以0:3落後。

