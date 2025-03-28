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MLB》7.65億美元索托3支1、關鍵時刻吞再見三振！大都會開幕戰落敗

2025/03/28 09:32

索托。（路透）索托。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今在本土開幕戰於客場對決太空人，休季領到15年7.65億美元破紀錄合約的強打索托（Juan Soto），迎接穿上大都會戰袍第一場例行賽，繳出3打數1安打的表現，最終大都會以1：3不敵太空人，新球季首戰吞敗。

索托今擔任先發第2棒左外野手，1局上首打席就敲出右外野滾地安打，大都會生涯與本季首安進帳。3局上索托選到保送，6局上敲出左外野飛球出局，8局上再度選到保送，可惜都無法回到本壘得分。8局打完，大都會仍以0：3落後。

索托。（路透）索托。（路透）

9局上大都會展開反攻，從太空人明星終結者哈德（Josh Hader）首中連敲2安加上選到1次保送形成滿壘，不過接著代打的森格（Hayden Senger）遭三振，林多（Francisco Lindor）高飛犧牲打追回1分。此時2出局一、三壘有人輪到索托，纏鬥6球被哈德的外角滑球吊中，吞下再見三振，大都會在本土開幕戰落敗。

索托今天3打數1安打，選到2次四壞保送，吞下1次三振，打擊率0.333，攻擊指數0.933。而大都會今天的先發投手，是與索托同樣從洋基來到大都會，並從後援轉先發的霍姆斯（Clay Holmes），此役投4.2局被敲5安，失掉3分有2分責失，投出4次三振與4次保送，防禦率3.86，吞下敗投。

太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）今先發7局，被敲出4支安打，送出4次三振與2次保送，沒有失分，收下本季首勝。終結者哈德1局被敲2安，送出1保送與2次三振，失掉1分，防禦率9.00，收下救援成功。

霍姆斯。（法新社）霍姆斯。（法新社）

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