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MLB》新人王、魚王強投對決！ 海盜牛棚搶戲被馬林魚說再見

2025/03/28 09:43

史基斯與阿爾坎塔拉。（本報合成照）史基斯與阿爾坎塔拉。（本報合成照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜、馬林魚開幕戰上演兩位強投正面對決，狀元郎史基斯（Paul Skenes）繳出5.1局7K好投，從TJ手術中復原的魚王阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）4.2局飆出7K，兩人皆無關勝敗，馬林魚在9局敲出再見安打以5：4收下勝利。

在上個賽季初登板並豪取國聯新人王的史基斯，今天擔任海盜隊的開幕戰先發，他主投5.1局用94球，只被打3支安打，送出7次三振、2次四壞保送失掉2分

從TJ手術回歸的前塞揚好手，「魚王」阿爾坎塔拉本場比賽雖用球數過高未能投滿5局，但依舊用91球繳出4.2局7K、4BB，被打2支安打失掉2分的不錯表現，且最快球速來到99.8英里。

6局打完海盜以4：2領先，但在8局下半海盜霍德曼（Colin Holderman）登板放火，單局被敲雙安，送出2次保送失掉2分救援失敗，兩隊4：4平手。9局海盜派出貝納（David Bednar）登板，他面對首名打者就被敲出三壘安打，接著選擇故意四壞保送對手後，直接被史陶爾斯（Kyle Stowers）敲出再見安打，終場馬林魚就以5：4逆轉取勝。

馬林魚再見海盜。（法新社）馬林魚再見海盜。（法新社）

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