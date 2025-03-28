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MLB》大谷翔平本季第2轟出爐、史奈爾5局失2分 道奇驚險收下3連勝

2025/03/28 10:05

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在主場開幕戰迎戰老虎，日本巨星大谷翔平敲出本季在美國本土的第一轟，幫助道奇終場5：4力克老虎。

道奇今天派出2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）先發，他主投5局用92球有53顆好球，被敲出5支安打，投出4次三振與4次保送，失掉2分都是責失分，防禦率3.60。

老虎則是推出新科美聯塞揚得主史庫柏爾（Tarik Skubal）先發，但他今天狀況不佳，投5局被敲出6支安打，包含艾德曼（Tommy Edman）與T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的2支全壘打，失掉4分都是責失分，送出2次三振與1次保送。5局打完，道奇4：2領先。

老虎7局上靠著2020年狀元郎托克森（Spencer Torkelson）從費西亞（Alex Vesia）手中夯出陽春砲追分，但7局下大谷翔平回敬一發陽春砲，也是他繼東京賽後再度開轟，本季第2轟出爐，道奇5：3仍維持2分領先。

8局上道奇派出史考特（Tanner Scott）救援，在東京賽熱身與正賽都沒掉分的他，今天一上場就被敲出三壘安打，接著因高飛犧牲打失掉1分。9局道奇換上崔南（Blake Treinen）關門，但他也馬上被敲安打，還投出保送，一度讓老虎1出局攻佔一、二壘，所幸仍成功收拾該半局收下救援成功，道奇新球季拿下3連勝。

大谷翔平今天首打席敲出滾地球出局，第二打席敲出強勁二壘滾地安打，第三打席擊出滾地球形成野手選擇後回來得分，第四打席敲出外野陽春砲。合計4打數2安打，貢獻1分打點，本季打擊率0.417，攻擊指數1.500。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

史奈爾。（歐新社）史奈爾。（歐新社）

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