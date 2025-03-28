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全國國小籃球錦標賽開打 澎湖縣副議長跨海為澎湖子弟加油打氣

2025/03/28 10:03

藍凱元服務處主任洪長青，曾是職籃選手鶴立雞群。（藍凱元服務處提供）藍凱元服務處主任洪長青，曾是職籃選手鶴立雞群。（藍凱元服務處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年全國國小籃球錦標賽在新北市熱情開打，迎接年度國小籃球盛事，澎湖小將不缺席！由於澎湖小將跨海赴台參賽，澎湖縣副議長藍凱元偕同辦公室主任洪長青，特別前往板橋體育館會場，為澎湖小選手加油打氣、鼓勵孩子好好享受賽事，在運動中展現澎湖人三點水的精神。

今年全國國小籃球錦標賽，共有325支球隊報名，匯聚18個縣市、187所學校，約5800名學生參賽，報名人數突破新高紀錄。澎湖籃球小將不落人後，包括中正國小、石泉國小、中山國小、馬公國小，連離島中的離島吉貝國小，也報名前來參賽，澎湖各國小約100人報名參賽，小選手個個精神抖擻，展現熱血籃球魂為澎湖爭光。

副議長藍凱元熱愛運動，長期致力於縮短偏鄉與城市體育差距及推動澎湖籃球運動蓬勃發展。藍凱元感謝教練、老師辛勞指導，帶領澎湖小選手們勇往直前追逐夢想，期待這群小球員保持對籃球的熱忱，在球場上發光發熱，為澎湖縣爭取最高榮耀。

值得一提的是，藍凱元辦公室主任洪長青曾是職籃國手，曾為中華職籃幸福豹籃球隊一員猛將，後棄大球玩小球，轉為台灣職業高爾夫球員，洪長青一直是澎湖囝仔籃球夢代表，此次與副議長一同前往，當現身板橋體育館，給予澎湖囝仔奮鬥努力的指標，希望未來都能一圓職籃選手的夢想。

澎湖縣副議長藍凱元，跨海為澎湖囝仔加油。（藍凱元服務處提供）澎湖縣副議長藍凱元，跨海為澎湖囝仔加油。（藍凱元服務處提供）

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