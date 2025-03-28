MLB》坦言比賽開打還有點睏！大谷翔平照樣開轟 誓言挑戰連霸決心

大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平，今天回到洛杉磯打本土開幕戰，敲出本季第2轟，幫助道奇獲勝。賽後大谷坦言，自己在比賽剛開打的時候還有點累。

大谷翔平今天在7局下第四打席，面對老虎後援投手哈尼菲（Brenan Hanifee），在滿球數時鎖定失投95.8英里伸卡球，把球用怪力直接扛到左外野大牆外，形成一發左外野方向陽春砲，繼東京海外賽開轟後回到美國本土也開轟，賽季第2轟出爐。

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大谷賽後受訪表示，能在關鍵時刻擊出這支全壘打非常重要，「在這場特別的開幕戰中贏下首戰，對球隊來說是個不錯的開始。」大谷也說，已經打過東京賽的他認為，今天這場本土開幕戰並不算真正的開幕戰，「相較於東京賽，今天這場更能進入狀態。賽前儀式後，我對挑戰連霸的渴望也更加強烈。」

大谷與道奇在19日結束東京賽後，便立刻啟程返美，他坦言現在仍然受到時差影響，儘管今天仍繳出4支2的好表現，但他表示：「大概比賽剛開始的時候，感覺還有點睏。不過該清醒的時候就要清醒，該睡覺就要好好休息，這才是最重要的。」

另外，道奇球團將於4月7日前往白宮，有望與美國總統川普（Donald Trump）相見。大谷對此也表示會隨隊前往，「我現在還有點受到時差影響，首先要調整好，在出發前盡可能恢復過來，以最佳狀態前往華盛頓。」

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