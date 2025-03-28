MLB》51歲鈴木一朗開球飆135KM！ 水手主場爆歡呼聲（影音）

Ichiro Suzuki throws this first pitch the only way he knows how:



84 MPH on the radar, and in FULL uniform! #OpeningDay pic.twitter.com/kcxNNJx6L4 — MLB （@MLB） March 28, 2025

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在主場開幕戰邀請名人堂球星鈴木一朗開球，目前已經51歲的他，竟直接在開球時投出了84英里（約135公里）的速球，讓現場爆出歡呼聲。

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鈴木一朗今天上場時身穿全套球衣登上投手丘，隨後他便笑著要求以前擔任捕手的現任水手隊總教練威爾森（Dan Wilson）採取接捕姿勢，開球時他便催出一顆偏高的速球，現場顯示球速達84英里，現場觀眾爆出歡呼聲，就連主播都忍不住驚呼：「Wow」。

鈴木一朗在今年1月以99.7%得票率，僅差1票就能全票入選名人堂，水手也在他入選的同一天宣布，將會在今年當地時間8月9日，將他的51號背號退休，成為隊史第4位被退休背號的球員。

鈴木一朗今天重返水手主場。（美聯社）

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