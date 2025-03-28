NBA》太扯！吉迪中場三分球率公牛絕殺湖人 詹姆斯成輸球戰犯

詹姆斯與吉迪。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕有夠扯！公牛今天在第四節最後10秒落後5分，想不到他們連飆3顆三分球，包括吉迪（Josh Giddey）在中場的超狂絕殺球，最終以119：117逆轉湖人。

湖人今天到風城作客卻在首節表現不佳，不過湖人靠里維斯（Austin Reaves）在第二節單節12分領軍，團隊共轟出37分也登上領先位置，東契奇（Luka Doncic）在第三節也獨拿12分，湖人仍握有領先。

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近期狀態頗佳的懷特（Coby White）在第四節帶頭飆分，率公牛縮小落後差距，湖人則又回敬8：0攻勢再度領先雙位數，結果公牛又回應8：0，雙方持續拉鋸，赫特（Kevin Huerter）46秒三分球破網，也是公牛這節第8顆三分球並追到110：111。

最後階段你來我往，公牛最後不到10秒落後5分，威廉斯（Patrick Williams）底線飆進三分球，接著詹姆斯（LeBron James）出現致命失誤，懷特把握機會投進三分球，湖人里維斯拿2分超前，吉迪眼看時間不夠直接在中場就出手完成不可思議絕殺。

公牛此仗展現絕佳韌性，第四節三分球實在太準，完成一場不可思議的逆轉，懷特26分、9助攻，吉迪25分、14籃板和11助攻，赫特21分、6籃板、5助攻。湖人則是全員白忙一場，東契奇25分、10籃板、7助攻，詹姆斯17分、12助攻，里維斯30分，先發中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）19分、8籃板。

詹姆斯與吉迪。（法新社）

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