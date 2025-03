NBA》太扯！吉迪中場三分球率公牛絕殺湖人 詹姆斯成輸球戰犯

詹姆斯與吉迪。(法新社)

〔記者林岳甫/綜合報導〕有夠扯!公牛今天在第四節最後10秒落後5分,想不到他們連飆3顆三分球,包括吉迪(Josh Giddey)在中場的超狂絕殺球,最終以119:117逆轉湖人。

湖人今天到風城作客卻在首節表現不佳,不過湖人靠里維斯(Austin Reaves)在第二節單節12分領軍,團隊共轟出37分也登上領先位置,東契奇(Luka Doncic)在第三節也獨拿12分,湖人仍握有領先。

近期狀態頗佳的懷特(Coby White)在第四節帶頭飆分,率公牛縮小落後差距,湖人則又回敬8:0攻勢再度領先雙位數,結果公牛又回應8:0,雙方持續拉鋸,赫特(Kevin Huerter)46秒三分球破網,也是公牛這節第8顆三分球並追到110:111。

最後階段你來我往,公牛最後不到10秒落後5分,威廉斯(Patrick Williams)底線飆進三分球,接著詹姆斯(LeBron James)出現致命失誤,懷特把握機會投進三分球,湖人里維斯拿2分超前,吉迪眼看時間不夠直接在中場就出手完成不可思議絕殺。

JOSH GIDDEY FOR THE WIN FROM HALF.@CHSN__ | @joshgiddey pic.twitter.com/p4UQyORSSt