MLB》大谷翔平反方向開轟！道奇強打傻眼 老虎主帥也直呼不可置信

大谷翔平。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天面對老虎4打數敲出2安打，包含7局下一發反方向陽春砲，本季第2轟出爐，賽後隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernández）與老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）也都絕讚大谷的表現。

大谷翔平7局下面對老虎後援投手哈尼菲（Brenan Hanifee），在滿球數時鎖定失投95.8英里伸卡球，把球用怪力直接扛到左外野大牆外，形成一發左外野方向陽春砲，繼東京海外賽開轟後回到美國本土也開轟，賽季第2轟出爐。

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談到大谷這發反方向全壘打，道奇強打T.赫南德茲直言：「翔平就是翔平！每次看他打擊，我都在想他到底怎麼辦到的，到底為何都能將球打出場外，因為這對他來說就好像理所當然一樣，大家都知道他是位多麼出色的球員，能看他打球真的很開心。」

不僅隊友稱讚，老虎總教練辛奇也表示：「大谷簡直是不可置信的強，我們還有2場比賽要對到他，我非常欽佩且尊敬他每天在場上帶來的表現。」

對於大谷今年要重返二刀流，辛奇說道：「我們現在只看到他的一半，但我不在乎，光是站上打擊區，對我們來說就已經很難應付。他幾乎就是世界上最棒的選手，這是有原因的。」

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