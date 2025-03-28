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NBA》遭公牛絕殺與「雙殺」詹姆斯認了！湖人主帥談「毀滅性」1敗

2025/03/28 12:11

詹姆斯。（法新社）詹姆斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天以117：119遭公牛逆轉，比賽最後發生致命失誤的當家球星詹姆斯（LeBron James）難辭其咎，成為公牛能夠上演絕殺劇本的關鍵原因。賽後詹姆斯也坦言，自己發生了非常糟糕的失誤。

此役公牛最後不到10秒落後5分，威廉斯（Patrick Williams）底線飆進三分球，接著詹姆斯要傳給里維斯（Austin Reaves）發生致命失誤，球被吉迪（Josh Giddey）抄走，並由懷特投進超前三分。儘管隨後里維斯又上籃得手要回領先，但吉迪最後在詹姆斯防守下，投進中場超扯大號三分球，絕殺湖人。

賽後談到自己的關鍵失誤，詹姆斯表示：「我真的發生了一個很糟糕的失誤，前一球（被威廉斯投進三分球）也是溝通上出現問題。」對於吉迪投進絕殺三分，詹姆斯說道：「如果有人能從半場投進絕殺球，真的只能給他掌聲。」

湖人在23日遭公牛146：115血洗，今天又以如此戲劇性的一擊遭到絕殺，本季兩場對上公牛都吞敗。對於今天這場敗仗，總教練瑞迪克（JJ Redick）賽後苦嘆：「毀滅性的敗仗，這是最慘的輸球方式。」而公牛決勝節三分球14投11中，瑞迪克也向對手致敬，同時強調湖人沒有自憐的餘地。

湖人傳奇球星渥錫（James Worthy）也看不下去，直呼在比賽最後關頭根本不應該如此鬆懈，還表示這是湖人本季最難堪的一場敗仗。

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