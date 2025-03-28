MLB》盛讚大谷翔平是好打者！ 遭痛擊的老虎後援：投太裡面了

哈尼菲被大谷翔平狙擊。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎後援投手哈尼菲（Brenan Hanifee）今天在比賽後段登板，原本應該是要上場維持住分差的他卻遭到大谷翔平陽春砲狙擊，賽後他稱讚大谷翔平是名好打者，坦言那球有點投得太裡面。

哈尼菲在7局登板先解決兩位打者後，面對大谷翔平的打席，前3球取得2好1壞優勢，但接下來的兩顆球卻未能控好形成滿球數，結果關鍵決勝球，哈尼菲將95.8英里的伸卡球直接塞到接近紅中的位置，大谷翔平也沒有客氣，直接將球掃出左外野大牆，將比數拉開到5：3，而最終道奇就靠著這分保險分以5：4險勝。

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賽後哈尼菲在接受訪問時坦言，那球有點投得太進去好球帶了：「他是位好打者。我今天有投出好的球也有失投的球。那一球投到了不該投的位置。」

今天同樣有敲全壘打的道奇隊T.赫南德茲（Teoscar Hernández）更提到大谷翔平的那支全壘打很關鍵：「很明顯，我的全壘打很棒。但我認為最重要的是翔平的那轟，因為老虎在我開轟後得了2分，然後翔平打出關鍵一擊，在那種情況下給了我們保險分。」

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