中職》兄弟公布開季名單 2大亮點寫球團首見紀錄

伍立辰。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟今天公布一軍開季名單，去年選秀才加入職棒的新秀投手伍立辰、陳冠穎都入列，2人都有望在尚未投過二軍的情況下先迎接一軍初登板。

回顧中信的球團史，直接跳過二軍在一軍初登板的非旅外投手，只有2014年江忠城、2015年彭識穎、2017年黃恩賜，今年有機會一口氣出現2位投手伍立辰、陳冠穎，是中信球團史第一次。

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去年選秀第2指名伍立辰，去年進職棒先關機強化體能和重訓，加上休季和春訓調整下盤運用，在公辦熱身賽飆出生涯最速的148公里，而他的舅舅是前旅日名將莊勝雄，伍立辰偶爾也會傳牛棚照片給舅舅看，請教變化球的握法。

陳冠穎則是去年選秀第3指名新秀，在公辦熱身賽出賽5場，防禦率僅2.08，中信兄弟總教練平野惠一曾點評，「對打者來說，陳冠穎的投球軌道不好抓。」

中信兄弟開季名單

投手：王凱程、江忠城、李振昌、德保拉、蔡齊哲、王奕凱、呂彥青、陳琥、黃恩賜、陳冠穎、伍立辰

捕手：林吳晉瑋、高宇杰

內野手：楊祥禾、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、許基宏、江坤宇、岳東華

外野手：曾頌恩、詹子賢、宋晟睿

兄弟投手陳冠穎。（資料照，記者廖耀東攝）

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