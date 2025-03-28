中職》6隊開季名單出爐！ 兄弟僅1洋投開季

德保拉。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職今天公布6隊開季名單，衛冕軍中信兄弟僅列入1名洋將德保拉，開季帶25人是全聯盟最少。

各隊洋將部分，統一獅帶上梅賽斯、布雷克；樂天桃猿魔神樂、威能帝；富邦魔力藍、力亞士、富藍戈；味全龍艾璞樂、鋼龍；台鋼雄鷹艾速特、後勁、吉田一將、魔鷹。

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中信帶25位球員開季為最少，統一獅和味全龍以27人居次，富邦悍將、樂天桃猿和台鋼雄鷹皆以28人滿編開季。

中信兄弟開季名單

投手：王凱程、江忠城、李振昌、德保拉、蔡齊哲、王奕凱、呂彥青、陳琥、黃恩賜、陳冠穎、伍立辰

捕手：林吳晉瑋、高宇杰

內野手：楊祥禾、王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、許基宏、江坤宇、岳東華

外野手：曾頌恩、詹子賢、宋晟睿

統一獅開季名單

投手：陳韻文、林子崴、劉軒荅、髙塩將樹、邱浩鈞、黃竣彥、王鏡銘、梅賽斯、布雷克、鄭鈞仁、姚杰宏

捕手：林岱安、柯育民、陳重羽

內野手：林子豪、陳聖平、林培緯、潘傑楷、林祖傑、陳重廷、林泓弦

外野手：朱迦恩、邱智呈、陳傑憲、蘇智傑、胡金龍、林安可

味全龍開季名單

投手：李超、陳禹勳、郭郁政、艾璞樂、鋼龍、呂偉晟、趙璟榮、陳冠偉、林子昱、王定穎、林凱威

捕手：吉力吉撈．鞏冠、林辰勳、蔣少宏

內野手：郭嚴文、李凱威、劉俊緯、張政禹、林智勝、陳思仲、劉基鴻

外野手：陳子豪、郭天信、朱育賢、王順和、曾聖安、冉承霖

台鋼雄鷹開季名單

投手：王柏傑、林詩翔、陳宇宏、施子謙、江承諺、艾速特、後勁、吉田一将、黃群、伍祐城、黃紹睿、張誠恩、王躍霖

捕手：吳柏萱、張肇元、陳世嘉

內野手：曾子祐、王博玄、郭永維、林家鋐、吳念庭、胡冠俞、曾昱磬、杜家明、魔鷹

外野手：王柏融、紀慶然、藍寅倫

樂天桃猿開季名單

投手：蘇俊璋、舒治浩、陳柏豪、陳冠宇、魔神樂、朱承洋、邱駿威、呂詠臻、威能帝、王志煊、黃子鵬、莊昕諺

捕手：宋嘉翔、林泓育、張閔勛

內野手：梁家榮、林子偉、董順傑、林立、馮健庭、廖健富、林智平、馬傑森、李勛傑

外野手：成晉、余德龍、林政華、陳晨威

富邦悍將開季名單

投手：廖任磊、黃保羅、張奕、藍愷青、賴智垣、賴鴻誠、李吳永勤、魔力藍、力亞士、曾峻岳、林旺熙、游霆崴、富藍戈

捕手：豊暐、魏全、戴培峰

內野手：王念好、葉子霆、李宗賢、范國宸、林岳谷、董子恩、張育成

外野手：林哲瑄、陳真、申皓瑋、蔡佳諺、周佳樂

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