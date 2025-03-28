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NBA》湖人殺手！吉迪締造史上第1人壯舉 談抄截詹姆斯「意外輕鬆」

2025/03/28 13:37

吉迪。（路透）吉迪。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕公牛今天靠著澳洲帥哥後衛吉迪（Josh Giddey）關鍵抄截詹姆斯（LeBron James）的傳球，並投進中場超大號三分，以119：117逆轉湖人，吉迪更寫下史上第一人紀錄。

此役公牛最後不到10秒落後5分，威廉斯（Patrick Williams）底線飆進三分球，接著詹姆斯要傳給里維斯（Austin Reaves）發生致命失誤，球被吉迪（Josh Giddey）抄走，並助攻懷特（Coby White）投進超前三分。儘管隨後里維斯又上籃得手要回領先，但吉迪最後在詹姆斯防守下，投進中場超扯大號三分球，絕殺湖人。

吉迪在23號打爆湖人的比賽，繳出15分17助攻10籃板8抄截的「準大四喜」；今天又上演25分14籃板11助攻的大三元，根據《ESPN》引用《Basketball-Reference.com》報導，吉迪成為NBA史上第一位，在對陣湖人的比賽中拿下大三元，並且投進絕殺球的球員。

賽後吉迪受訪，談到對詹姆斯的關鍵抄截，他對自己能夠輕易製造詹姆斯失誤感到驚訝，「他就這樣把球發進來，我有點驚訝自己能這麼輕鬆把球抄走。」對於自己投進絕殺三分，吉迪說道：「球剛離開指尖，我就覺得有機會進。軌跡很正、手感也很好。這是場特別的勝利，屬於全隊拚出來的勝利，我們會好好享受。」

公牛近期奪下4連勝，近10戰狂拿8勝。根據公牛官方X帳號，吉迪在這10戰一共累積220分、96籃板與100次助攻，加入「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、約基奇（Nikola Jokic）、冬契奇（Luka Doncic）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）、詹姆斯與魔術強森（Magic Johnson），成為史上第8人。

「我們能贏下這場比賽的機率本來非常低，但我們扭轉了命運。」投進關鍵三分球的懷特坦言：「這場比賽，我會記一輩子。」而湖人昨天才靠詹姆斯補籃絕殺溜馬，今天卻慘遭公牛絕殺，根據《ESPN》引用《Basketball-Reference.com》指出，湖人成為史上第5支在2天之內因絕殺而贏球與輸球的球隊。

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