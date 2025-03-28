MLB》天使首輪投手得「不祥之症」！黑暗騎士、天才小史都曾中招

巴赫曼被診斷出胸廓出口症候群。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕天使在今天將2021年首輪投手巴赫曼（Sam Bachman）放進15天傷病名單當中，理由是他被診斷出胸廓出口症候群。

大聯盟官網記者柏林傑（Rhett Bollinger）指出，巴赫曼本人透露自己不需要進行手術，而且有機會不用進入60天傷病名單。

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然而，胸廓出口症候群這個診斷結果對天使來說並不樂觀，因為過去有多位知名投手得過胸廓出口症候群，包含前大都會「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）、光芒好手亞契（Chris Archer）、「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）等人，這些選手全部都因此開刀，且回歸的後的表現都受到影響；少數得過此症狀但依舊取得成功的球員是響尾蛇隊的凱利（Merrill Kelly），他在2020年季末動刀，在2021年至2024年投609.2局，防禦率僅3.71。

現年25歲的巴赫曼在2021年首輪獲選，並拿到天使384萬7500美元簽約金，他在2023年升上大聯盟，但很快就受到傷病侵襲，7月因為右肩膀發炎進入傷病名單，隨後整季報銷，同年接受關節鏡手術，去年球季只在小聯盟投16場比賽。巴赫曼生涯大、小聯盟合計只有留下163局投球，如今再被診斷出胸廓出口症候群這個不祥的症狀，未來生涯恐怕不會太樂觀。

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