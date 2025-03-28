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中職》林佳緯二軍開季 林靖凱最快1週後上一軍

2025/03/28 15:24

林佳緯。（資料照，記者陳逸寬攝）林佳緯。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今天公布開季名單，洋將部門帶上布雷克、梅賽斯，野手部門不見經典賽資格賽國手林佳緯，總教練林岳平指出，他和林靖凱、許哲晏都是隨時準備輪替一軍的選手，「開季名單主要是在熱身賽準備好的人，其他選手在二軍也陸續待命。」

林佳緯去年扛住獅隊一席外野，台灣大賽奪過優秀球員，季前還入選經典賽資格賽，但今年公辦熱身賽缺席，開季名單也沒有他，將從二軍開季，餅總表示，從二軍去重新面對職業生涯，希望他再努力回來。

過去獅隊內野大將林靖凱，從上季左膝前十字韌帶撕裂的大傷復出，雖然沒在公辦熱身賽亮相，但在練習賽已調整到位，距離回歸一軍賽場的時程已不遠，且將重返曾奪過2屆金手套的二壘防區。

餅總指出，林靖凱回歸一軍就會朝先發的方向去備戰，因此希望他在二軍有足夠的訓練，漸進式回一軍，而安排二壘是希望大傷後先回安穩的位置，克服心理層面的課題，「二軍開季適應先發節奏，最快1週、最慢2週就有機會上一軍。」

不僅是林靖凱延長春訓中，另1位內野大將許哲晏春訓時弄傷斜腹肌，因而缺席公辦熱身賽，但他也逐步調整到位，只要在二軍經過密集出賽的適應後，隨時都能待命上一軍。

統一獅開季名單

投手：陳韻文、林子崴、劉軒荅、髙塩將樹、邱浩鈞、黃竣彥、王鏡銘、梅賽斯、布雷克、鄭鈞仁、姚杰宏

捕手：林岱安、柯育民、陳重羽

內野手：林子豪、陳聖平、林培緯、潘傑楷、林祖傑、陳重廷、林泓弦

外野手：朱迦恩、邱智呈、陳傑憲、蘇智傑、胡金龍、林安可

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