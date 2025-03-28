NBA》砍30分仍遭公牛絕殺！湖人里維斯談詹姆斯致命失誤：我也有錯

里維斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天慘遭公牛吉迪（Josh Giddey）投進超狂中場絕殺三分球，以117：119被逆轉。其中詹姆斯（LeBron James）在最後關頭要傳球給里維斯（Austin Reaves）卻發生要命失誤，成為眾矢之的。不過賽後里維斯替詹姆斯緩頰，表示自己也要對那次失誤負責。

公牛在最後不到10秒仍落後5分，但馬上利用詹姆斯與里維斯防守端溝通失誤，找到底角空檔威廉斯（Patrick Williams）飆進三分球。接著詹姆斯要在底線發球給里維斯，卻又發生致命失誤，遭到吉迪抄截後助攻懷特（Coby White）投進超前三分。儘管里維斯在這段時間內連得4分幫助湖人要回領先，但最終仍難逃被絕殺命運。

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BULLS WIN ON AN ELECTRIFYING SEQUENCE



Patrick Williams triple with 10.3 seconds left.

Coby White for the lead with 6.1 seconds left.

Austin Reaves takes the lead back with 3.3 to go.

Josh Giddey hits the #TissotBuzzerBeater.



CLUTCH BASKETBALL AT ITS FINEST! pic.twitter.com/fPwP3IiVM1 — NBA （@NBA） March 28, 2025

里維斯此役17投10中，砍下全場最高30分，包括決勝節全隊最高的9分，但還是無法幫助湖人贏球。談到自己在最後3.1秒上籃得手，卻仍遭到絕殺，里維斯直言：「感覺糟透了，在我上籃得分後，我們應該要有很高的勝算。畢竟要輸在一記超遠絕殺三分的機率並不高，這實在令人挫敗。」

而對於詹姆斯在底線發球時的致命失誤，里維斯也表示：「我覺得這次的溝通失誤，可能是因為我試圖擋住對手（吉迪），而不是直接往球的方向過去。我和他（詹姆斯）一樣要承擔責任，希望我們能好好討論並找到解決方法，以防下一次又發生類似情況。」

湖人今天輸球後，44勝29敗仍位居西部第4，但戰績已經和第5的灰熊相同，目前離第3的金塊勝差也被拉開到1.5場。湖人下一戰將在30日與灰熊正面對決，詹姆斯直言：「再過不到2天又有比賽，你不能到時候還在想今天發生的事，這就是NBA。」

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