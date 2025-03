NBA》砍30分仍遭公牛絕殺！湖人里維斯談詹姆斯致命失誤：我也有錯

里維斯。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕湖人今天慘遭公牛吉迪(Josh Giddey)投進超狂中場絕殺三分球,以117:119被逆轉。其中詹姆斯(LeBron James)在最後關頭要傳球給里維斯(Austin Reaves)卻發生要命失誤,成為眾矢之的。不過賽後里維斯替詹姆斯緩頰,表示自己也要對那次失誤負責。

公牛在最後不到10秒仍落後5分,但馬上利用詹姆斯與里維斯防守端溝通失誤,找到底角空檔威廉斯(Patrick Williams)飆進三分球。接著詹姆斯要在底線發球給里維斯,卻又發生致命失誤,遭到吉迪抄截後助攻懷特(Coby White)投進超前三分。儘管里維斯在這段時間內連得4分幫助湖人要回領先,但最終仍難逃被絕殺命運。

BULLS WIN ON AN ELECTRIFYING SEQUENCE



Patrick Williams triple with 10.3 seconds left.

Coby White for the lead with 6.1 seconds left.

Austin Reaves takes the lead back with 3.3 to go.

Josh Giddey hits the #TissotBuzzerBeater.



CLUTCH BASKETBALL AT ITS FINEST! pic.twitter.com/fPwP3IiVM1