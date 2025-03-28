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網球》納達爾學生結束邁阿密驚奇之旅 艾亞拉仍締造菲律賓紀錄

2025/03/28 14:28

艾亞拉。（法新社）艾亞拉。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾亞拉（Alexandra Eala）力拚3盤，才以6：7（3 ：7） 、7：5、3：6惜敗給美國地主第4種子佩古拉（Jessica Pegula），邁阿密網賽女單4強止步仍獲得全場熱烈掌聲，這位年僅19歲新星也締造菲律賓紀錄。

目前世界排名140的艾亞拉靠著外卡參戰，卻在佛州硬石體育場接連爆出冷門，扳倒前法國公開賽冠軍奧絲塔朋科（Jeļena Ostapenko）、今年初澳洲公開賽掄元的凱絲（Madison Keys），以及前球后史薇泰克（Iga Swiatek）3位大滿貫贏家，此役又激戰2小時26分鐘，才讓名氣響亮的佩古拉驚險脫困。

雖然未能順勢扳倒第3名Top5高手，只能坐視佩古拉與白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪冠軍，此行拚出強大競爭力與自信的艾亞拉，仍是史上首位勇闖WTA千分等級大賽4強的菲國女將，下週最新排行還可望躍居至職業生涯新高75席左右。

艾亞拉自13歲起，就在馬優卡島的納達爾網球學院接受訓練，並於2022年美國公開賽贏得青少女單冠軍，如今邁阿密大放異采，更讓去年退休的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）相當自豪，祝賀這位同樣左手持拍的亞洲得意門生，再接再厲爭取更多佳績。

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