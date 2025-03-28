MLB》還有18億約的吉田正尚開季傷兵出發 紅襪教頭透露有背痛

吉田正尚。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊日籍好手吉田正尚去年季後動右肩手術，為了建立傳球強度，吉田開季從10天傷病名單出發。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天透露，吉田正尚出現背部不適，但沒有詳細說明背痛的狀況。

對於吉田正尚的狀況，柯拉今天賽前受訪表示，「他有背痛，目前正飛往波士頓，我們原本計畫讓他留在（紅襪春訓基地）邁爾斯堡（Fort Myers），直到他能到外野為止。但他現在要飛去那，將在波士頓繼續做他的復健，等他準備好上場比賽。」

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吉田正尚上季例行賽出賽108場，交出10轟、56分打點，打擊率2成80的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.764。吉田正尚今年熱身賽以指定打擊身分出賽，共出賽11場，交出1轟、7分打點，打擊率2成86的成績。

紅襪今年季前以3年1.2億美元簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），過去鎮守三壘的紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）今年轉為全職指定打擊。吉田正尚若回到球隊，可能無法像過去那樣長期擔任DH，必須要上場鎮守外野防區。

現年31歲的吉田正尚是在2022年季後與紅襪簽下5年9000萬美元的合約，今年進入旅美第三個賽季，吉田正尚目前與球團還有3年5580萬美元的合約（約新台幣18.3億元）。

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