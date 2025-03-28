晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》還有18億約的吉田正尚開季傷兵出發 紅襪教頭透露有背痛

2025/03/28 16:53

吉田正尚。（資料照，法新社）吉田正尚。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊日籍好手吉田正尚去年季後動右肩手術，為了建立傳球強度，吉田開季從10天傷病名單出發。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）今天透露，吉田正尚出現背部不適，但沒有詳細說明背痛的狀況。

對於吉田正尚的狀況，柯拉今天賽前受訪表示，「他有背痛，目前正飛往波士頓，我們原本計畫讓他留在（紅襪春訓基地）邁爾斯堡（Fort Myers），直到他能到外野為止。但他現在要飛去那，將在波士頓繼續做他的復健，等他準備好上場比賽。」

吉田正尚上季例行賽出賽108場，交出10轟、56分打點，打擊率2成80的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.764。吉田正尚今年熱身賽以指定打擊身分出賽，共出賽11場，交出1轟、7分打點，打擊率2成86的成績。

紅襪今年季前以3年1.2億美元簽下明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），過去鎮守三壘的紅襪強打德弗斯（Rafael Devers）今年轉為全職指定打擊。吉田正尚若回到球隊，可能無法像過去那樣長期擔任DH，必須要上場鎮守外野防區。

現年31歲的吉田正尚是在2022年季後與紅襪簽下5年9000萬美元的合約，今年進入旅美第三個賽季，吉田正尚目前與球團還有3年5580萬美元的合約（約新台幣18.3億元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中