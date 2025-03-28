大專田徑公開賽》今年衝出歷年第3快 國體大林翊凱想破學長紀錄

國立體大林翊凱本季首場賽事就躍居史上第3快，他在全國大專校院田徑公開賽以13秒72破大會紀錄摘金。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕國立體大的大二110公尺跨欄選手林翊凱本季首場賽事就躍居史上第3快，他今天在全國大專校院田徑公開賽以13秒72破大會紀錄摘金。他透露，平時訓練會跟全國紀錄保持人「台灣欄神」陳奎儒討教，未來目標就是尋求突破學長的紀錄。

大學進入國體大並接受王國慧指導的林翊凱，今年開季首場春季盃就跑出13秒58，一舉躍居史上第3快，僅次於楊尉廷的13秒57及陳奎儒的13秒34全國紀錄。林翊凱表示，進入國體大迎來第2次冬訓，這次訓練就更有方向，也更能吸收教練所開的課表，「不過我真的沒有想到開季首場就跑到這樣的成績。」

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林翊凱今天預賽跑出13秒65，率先打破楊尉廷的13秒73大會紀錄，決賽也是一馬當先摘下金牌。他認為，這次參賽就是修正近期的缺失，不過並沒有發揮太好，且還差點跌倒。

林翊凱如今一舉取得今年亞錦賽、世大運參賽資格，亞錦賽更是他成人首場國際賽，自然希望透過各國好手的刺激，再破個人最佳。至於林翊凱訓練也會跟陳奎儒一起，他透露，學長都會給予一些建議，當然也希望有一天能追上學長，甚至打破紀錄。

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