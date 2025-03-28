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TPBL》韓職女神廉世彬、河智媛主題日現身 慕獅女孩比基尼視覺曝光

2025/03/28 15:49

攻城獅球團首度釋出Muse Girls比基尼版主視覺。（球團提供）攻城獅球團首度釋出Muse Girls比基尼版主視覺。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕新竹御嵿攻城獅4月5日、6日與9日，即將展開南港輪胎「夏日獅BEST SHOW」主題日，分別迎戰福爾摩沙夢想家、新北中信特攻、臺北台新戰神，球團邀請「台灣濱崎步」王彩樺、「啦啦隊女王」廉世彬、「蜜大腿女神」河智媛輪番客串一日Muse Girls，球團也與泳裝品牌合作，首度釋出Muse Girls比基尼版主視覺。

攻城獅球團破天荒迎來韓系應援女神，廉世彬與河智媛將分別在4月6日與9日兩場比賽客串Muse Girls。除了與獅紫軍一同應援外，她們也將參與Muse Girls開場表演，並於中場休息時帶來個人SOLO舞蹈，展現韓援啦啦隊獨有的魅力與熱情。球團還在二樓戶外小舞台為兩位女神舉辦限定賽前簽名會，讓粉絲近距離與偶像互動。

此外，攻城獅球團屆時主場館西側觀眾迴廊設置「Muse Girls Room」，回顧慕獅女孩團隊創立至今的歷程，展出女孩們私藏照片、實戰隊服，以及想對粉絲說的話。本次主題日19位Muse Girls全員上陣，分成9組輪番上陣，表演項目包括日系舞蹈、唱跳舞蹈、國標舞、貓舞，賽後還有「Muse Girls全隊賽後同樂會」。

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