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中職開幕戰登場、道奇山本由伸對決老虎 今日賽事預告與轉播

2025/03/29 06:53

山本由伸。（資料照，路透）山本由伸。（資料照，路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

美國職棒大聯盟本土將有兩場轉播賽事，第一場由海盜作客馬林魚之戰，海盜派出凱勒（Mitch Keller）對決右投吉利斯皮（Connor Gillispie）。

另一場大聯盟轉播則是道奇碰上老虎，老虎將派出去年隨道奇奪冠的佛雷爾提（Jack Flaherty），道奇則推出日本強投山本由伸先發。

中華職棒今日將迎來開幕戰，衛冕軍中信兄弟推派德保拉先發，統一獅則是布雷克迎戰。中信兄弟將迎接隊史第20次參加開幕戰，過去戰績是11勝6敗；統一獅則是聯盟最多的第22次，過去戰績是6勝13敗1和，其中，開幕戰作客戰績更是只有1勝7敗，狂吞7連敗，今日要力拚中止這項紀錄。

日職今日將有兩場轉播，讀賣巨人將碰上養樂多燕子，巨人派出赤星優志先發，養樂多則推出吉村貢司郎。另一場轉播上演火腿鬥士迎戰埼玉西武獅，火腿鬥士加藤貴之對決埼玉西武獅24歲右投渡邉勇太朗。

NBA方面，一哥柯瑞（Stephen Curry）迎來復出，將帶領勇士將在客場挑戰鵜鶘。湖人目前戰績41勝31敗排西部第7，戰績與西部第6的快艇相同。勇士要力求西部前6的位置。

MLB

07：00 海盜@馬林魚 愛爾達體育2台

10：00 老虎@道奇 緯來體育（10：30）、愛爾達體育2台、東森洋片台、華視

NBA

08：00 勇士@鵜鶘 緯來體育、愛爾達體育1台

CPBL

16：55 統一@中信 緯來體育

日職

13：00 養樂多燕子VS讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

13：00 火腿鬥士VS埼玉西武獅 DAZN 2

UBA大專籃球聯賽

13：00 世新大學VS文化大學 女子公開4強 緯來育樂、愛爾達體育4台

15：00 臺灣師大VS政治大學 男子公開4強 緯來體育、緯來精彩、愛爾達體育4台

18：00 佛光大學VS臺灣師大 女子公開4強 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台

20：00 健行科大VS輔仁大學 男子公開4強 緯來體育、緯來精彩、愛爾達體育4台

TPBL

14：30 夢想家@特攻 MOMO綜合台、博斯運動2台、Youtube

17：00 雲豹@戰神 MOMO綜合台、博斯運動2台、Youtube

PLG

17：00 獵鷹@領航猿 DAZN3、民視第1台、四季線上看、Youtube

WTT球星挑戰賽

13：30 清奈站 單打16強

19：30 清奈站 單打八強

21：50 清奈站 雙打決賽

轉播：愛爾達體育3台

謝國城盃全國少棒錦標賽

13：00 桃園市VS臺北市 總冠軍賽 緯來精彩、愛爾達體育1台

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