WTT挑戰賽》4局扳倒印度一姐芭特拉 黃愉偼爆冷挺進女單16強

黃愉偼（左）扳倒印度一姐芭特拉，率先闖進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕21歲的合庫女將黃愉偼今天在2025年WTT印度清奈球星挑戰賽女單次輪，以3:1扳倒世界排名27的印度一姐芭特拉，爆冷闖進16強，締造生涯最重大的勝利。

最近剛和中國名將許昕自創品牌Xuperman簽約的黃愉偼，今年正式挑戰成人組公開賽，她首輪就以直落三解決世界排名79的印度女將戈帕德。

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32強對決反手長顆粒打法的芭特拉，世界排名239的黃愉偼毫無懼色，首局在6平時攻守俱佳，打出一波5:1的強攻，11:7率先拿下。

第2局是全場關鍵，黃愉偼克服開局0:4落後，一度以7:6反超，但隨後連續出現失誤，被對手打出一波4:1反擊，反倒陷入8:10險境，但她不慌不防連續化解兩個局點後，最後再靠著幸運的回球擦網，12:10再下一城。

經驗老到的芭特拉隨後雖然在7平後連下4分，11:7扳回一城，但黃愉偼第4局頂住壓力，在5:7落後下堅定執行發球搶攻的戰術，11:9後來居上，16強將對上台灣一姐鄭怡靜和德國女將萬遠的勝方。

17歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬，首輪以3:2逆轉世界排名87的17歲南韓新星朴架泫，32強將遭遇世界排名第6的日本小將張本美和，過去雙方4度交手，葉伊恬還沒贏過。

世界排名82的李昱諄首輪也以直落三輕取印度女將高許，32強將對決世界排名第5的日本一姐早田希娜。

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