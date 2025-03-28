MLB》開幕戰就讓野手登板投球... 天使詭異調度讓外國球迷看傻

天使隊教頭華盛頓。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟本土開幕戰今天正式登場，天使隊今天作客上季狂吞121敗的白襪隊，天使第8局在落後8分的情況下，竟派出工具人羅培茲（Nicky Lopez）登板投球，他後援0.1局無失分，順利安全下庄，天使隊最後在客場以0比8慘敗。但天使隊在新賽季開幕戰就派出野手客串投球，引起許多美國球迷議論。

去年選秀第二輪菜鳥、年僅22歲的天使右投R.強森（Ryan Johnson），他跳過小聯盟，開季直接進入大聯盟名單。R.強森今天在第7局登板，先是讓對手3上3下，但第8局遭白襪班尼泰迪（Andrew Benintendi）與索沙（Lenyn Sosa）開轟失掉5分，讓R.強森後援1.2局退場。

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天使隊這時已經以0比8落後，教頭華盛頓（Ron Washington）這時選擇讓野手羅培茲登板投球，讓他面對去年效力的白襪隊，雖然羅培茲先對白襪打者李伊（Korey Lee）丟保送，他接著讓白襪打者阿瑪雅（Jacob Amaya）敲右外野飛球被接殺，完成投球工作。

總計羅培茲後援0.1局用8球，丟1次保送，沒有失分。這是羅培茲生涯第4次在大聯盟賽場客串投球，平均防禦率為9.82。

羅培茲是在開季前才以1年85萬美元的合約加入天使隊。上季效力的球隊正是白襪，羅培茲出賽124場有1轟、21分打點，打擊率2成41的成績。

不少外國球迷對於天使隊的調度感到不解，「開幕戰我們已經有一名野手上場投球了。羅培茲為天使隊投球，白襪隊保持不敗，這是怎麼回事？」、「羅培茲站上投手丘？」、「天使隊在開幕戰讓一名野手上場打球，因為他們被去年大聯盟史上最差的隊伍打爆。」

It’s Opening Day and we already have a position player pitching.



Nicky Lopez is on the mound for the Angels and the White Sox are undefeated. What is going on?pic.twitter.com/aDLHDcSpRZ — Action Network （@ActionNetworkHQ） March 27, 2025

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