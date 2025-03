MLB》開幕戰就讓野手登板投球... 天使詭異調度讓外國球迷看傻

天使隊教頭華盛頓。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟本土開幕戰今天正式登場,天使隊今天作客上季狂吞121敗的白襪隊,天使第8局在落後8分的情況下,竟派出工具人羅培茲(Nicky Lopez)登板投球,他後援0.1局無失分,順利安全下庄,天使隊最後在客場以0比8慘敗。但天使隊在新賽季開幕戰就派出野手客串投球,引起許多美國球迷議論。

去年選秀第二輪菜鳥、年僅22歲的天使右投R.強森(Ryan Johnson),他跳過小聯盟,開季直接進入大聯盟名單。R.強森今天在第7局登板,先是讓對手3上3下,但第8局遭白襪班尼泰迪(Andrew Benintendi)與索沙(Lenyn Sosa)開轟失掉5分,讓R.強森後援1.2局退場。

天使隊這時已經以0比8落後,教頭華盛頓(Ron Washington)這時選擇讓野手羅培茲登板投球,讓他面對去年效力的白襪隊,雖然羅培茲先對白襪打者李伊(Korey Lee)丟保送,他接著讓白襪打者阿瑪雅(Jacob Amaya)敲右外野飛球被接殺,完成投球工作。

總計羅培茲後援0.1局用8球,丟1次保送,沒有失分。這是羅培茲生涯第4次在大聯盟賽場客串投球,平均防禦率為9.82。

羅培茲是在開季前才以1年85萬美元的合約加入天使隊。上季效力的球隊正是白襪,羅培茲出賽124場有1轟、21分打點,打擊率2成41的成績。

不少外國球迷對於天使隊的調度感到不解,「開幕戰我們已經有一名野手上場投球了。羅培茲為天使隊投球,白襪隊保持不敗,這是怎麼回事?」、「羅培茲站上投手丘?」、「天使隊在開幕戰讓一名野手上場打球,因為他們被去年大聯盟史上最差的隊伍打爆。」

