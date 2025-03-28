WTT挑戰賽》直落三撂倒非洲天王阿魯納 馮翊新闖進男單16強

馮翊新直落三扳倒奈及利亞名將阿魯納，闖進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名58的馮翊新今天在2025年WTT印度清奈球星挑戰賽男單次輪，以直落三擊退世界排名18的「非洲天王」阿魯納，率先挺進16強。

22歲的馮翊新首輪先以直落三解決比利時的拉森福斯，32強遭遇以強力正手聞名世界桌壇的奈及利亞名將阿魯納，首局在7:3領先下出現亂流，連續被阿魯納正手搶攻得手連丟5分，以7:8落後，但他隨即回神，利用接發球搶攻及一記來回20板的相持大戰得分，10:9率先聽牌。

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但隨後馮翊新接發球、反手回球失誤，反倒以10:11被阿魯納逼出局點，不過他穩住陣腳連拿3分，包括最後一記精彩的正手反拉，13:11先馳得點。

第2局，馮翊新在開局4:2領先下，又被阿魯納打亂節奏連丟4分，不過，中局過後，阿魯納突然自爆，好幾個正手機會球都打丟，馮翊新趁機打出一波7:2猛攻，11:8再下一城。

兩局在手的馮翊新，第3局在開局4:0領先下被阿魯納追到9:8，他趕緊叫暫停讓自己冷靜一下，恢復比賽後，馮翊新連拿兩分，11:8收下勝利，下一輪將遭遇澳洲小將裴煥和法國好手波雷特的勝方。

世界排名72的廖振珽首輪以3:2力退南韓選手朴康賢，32強將對上香港直拍橫打名將黃鎮廷。

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