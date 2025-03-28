中職》富邦5大悍將晉升「複」翁 陳仕朋月薪飆到50萬

陳仕朋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將今天公布新球季談薪結果，戴培峰、陳仕朋獲得加薪及複數年合約肯定，去年拿下捕手金手套、最佳十人雙料大獎的捕手戴培峰，獲得全隊最多14萬元的加薪，新球季月薪來到34萬元，並與球隊簽下2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件最高可達40萬元。

悍將左投陳仕朋連續六年穩定貢獻超過百局的投球局數，獲得10萬元加薪，新球季月薪晉升50萬大關，同樣與球隊簽下2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件最高可達60萬元，悍將陣中多位主力球員獲得加薪肯定，包含戴培峰、陳仕朋、曾峻岳、申皓瑋和王正棠都獲得複數年約肯定，團隊整體薪資增幅約10%。

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去年拿下生涯最多19次中繼，在後援表現亮眼的曾峻岳，獲得6萬元加薪，新球季月薪 38萬元，並簽訂2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件上看43萬元；江國豪也獲加薪肯定，今年簽訂最高總值302萬元的單年度合約；王尉永獲得5萬元加薪，新球季月薪35萬元，岳少華加薪3萬，新球季月薪14萬元，吳世豪加薪4萬，新球季月薪13萬元，賴智垣加薪1萬，新球季月薪13萬元，黃保羅新球季月薪則加薪至11萬元。

去年首度達成單季100安的外野手申皓瑋獲得加薪7萬，新球季月薪為37萬元，並簽訂2年複數年合約，隔年視激勵條件達成率，最高月薪上看49萬元，王正棠獲得全隊次高加薪的11.5 萬元，今年月薪達36萬，同樣簽訂2年複數年合約，隔年薪資最高可達45萬元，另外，李宗賢執行第二年複數年合約，新球季月薪29萬元。

悍將新秀同樣獲得加薪肯定，董子恩新球季月薪17萬元，池恩齊新球季月薪13萬元，陳真新球季月薪11.5萬元。部分球員薪資減薪調整，張進德減薪9萬，新球季月薪28萬元，范國宸減薪7萬，新球季月薪33萬元，林哲瑄減薪15萬，新球季月薪35萬元。

★今年富邦悍將談薪結果

球員 2024月薪 2025月薪 備註

陳仕朋 40萬 50萬 簽下2年複數年約，首年50萬，隔年視激勵條件達成率約53-60萬

曾峻岳 32萬 38萬 簽下2年複數年約，首年38萬，隔年如達激勵條件為43萬

王尉永 30萬 35萬

岳少華 11萬 14萬

吳世豪 9萬 13萬

賴智垣 12萬 13萬

李東洺 13萬 12.5萬

黃保羅 11萬

戴培峰 20萬 34萬 簽下2年複數年約，首年34萬，隔年如達激勵條件為40萬

張進德 37萬 28萬

申皓瑋 30萬 37萬 簽下2年複數年合約，首年37萬，隔年視激勵條件達成率約41-49萬

王正棠 24.5萬 36萬 簽下2年複數年約，首年36萬，隔年最高可達45萬

范國宸 40萬 33萬

高國麟 29萬 29萬

李宗賢 28萬 29萬

董子恩 17萬

辛元旭 15萬 14萬

池恩齊 13萬

葉子霆 13萬 12萬

陳真 9.2萬 11.5萬

林哲瑄 50萬 35萬

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