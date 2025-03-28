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日職》開賽21上21下的宮城大彌無緣完全比賽 歐力士再見安氣走樂天

2025/03/28 20:24

宮城大彌。（資料照，路透）宮城大彌。（資料照，路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職開幕戰今天登場，歐力士猛牛今天在主場大阪京瓷巨蛋面對樂天金鷲，歐力士王牌宮城大彌主投8局失1分，前7局沒有讓對手上到壘包，但歐力士終結者馬查多（Andres Machado）放火搞砸勝投，但歐力士靠捕手若月健矢的再見安打，幫助歐力士以3比2贏球。這是歐力士自2010年後，相隔15年在主場開幕戰贏球。

宮城大彌開賽上演21上21下，前7局沒有讓樂天打線踏上壘包，加上歐力士太田椋在第2局轟出兩分砲，前7局打完歐力士以2比0領先。

不過，宮城大彌在第8局面對樂天球星辰己涼介，宮城讓對方擊成一壘方向軟弱滾地球，被辰己涼介跑出內野安打，這讓宮城大彌無緣挑戰完全比賽。宮城該局接著被樂天洋砲法蘭柯（Maikel Franco）敲一壘安打，樂天伊藤裕季也敲高飛犧牲打而失掉1分。總計宮城大彌主投8局用98球，被敲2安失1分，賞7次三振。

馬查多第9局登板關門卻失守，一上場被樂天阿部壽樹敲二壘安打，1出局後攻占三壘，樂天去年選秀第一指名大物宗山壘擊出追平安打，幫助樂天追成2比2平手。

歐力士9局下進攻，1出局後洋砲奧利維斯（Edward Olivares）敲內野安打上壘，接著歐力士靠觸擊護送跑者上二壘，若月健矢敲左外野再見二壘安打，幫助歐力士贏得開幕戰勝利。

馬查多後援1局失1分，雖然搞砸隊友勝投，仍幸運摘得本季首勝。樂天左投鈴木翔天後援0.2局失1分，吞本季首敗。

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