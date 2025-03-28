日職》達比修後首人！火腿金村尚真開幕戰飆完封勝 寫相隔17年紀錄

日本火腿先發投手金村尚真飆出生涯首次完封勝。（取自火腿隊官方X）
廖志軒／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕日職開幕戰今天登場，日本火腿在客場碰上西武獅，火腿球星清宮幸太郎、洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）各敲1轟，加上火腿投手金村尚真飆出生涯首次完封勝，火腿最終以2比0完封。日本火腿連兩年開幕戰都贏球。
兩隊前6局都沒有進帳分數，清宮幸太郎第7局逮中西武獅王牌投手今井達也一顆151公里速球，揮出右外野陽春砲，本季首轟出爐。雷耶斯第9局逮中一顆140公里滑球，擊出左外野陽春彈，為火腿添加保險分。
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生涯首次擔任開幕戰先發的火腿24歲投手金村尚真，此戰主投9局用105球，被敲6安無失分，賞4次三振、丟1次保送，飆出生涯首次完投完封勝。
根據《日刊體育》報導，金村尚真成為火腿隊史自2008年的達比修有之後，相隔17年再度出現開幕戰飆完封勝的火腿投手。
西武獅王牌投手今井達也完投9局用105球，被敲6安包含2轟，失掉2分，賞3次三振，悲情吞下新賽季首敗。
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