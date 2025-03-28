日職》戶鄉翔征開幕戰失4分仍逃敗 巨人軍延長賽再見安大逆轉養樂多

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職開幕戰今天登場，讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征主投5局失4分，巨人軍從一度最多落後5分到追成平手殺進延長賽，並靠若林樂人在延長賽10局下的再見安打，幫助巨人軍以6比5逆轉擊敗養樂多燕子，巨人隊收下開幕戰勝利。

戶郷翔征開賽12上12下，未料第5局遇到亂流，養樂多洋砲山塔納（Domingo Santana）敲一壘安上壘，另一位洋將歐蘇納（Jose Osuna）敲一壘滾地球，但巨人隊一壘手岡本和真發生守備失誤，讓養樂多攻占二、三壘。養樂多打線靠赤羽由紘、中村悠平、西川遙輝的適時安打，一舉打下4分。

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養樂多打線第6局再靠山塔納敲陽春砲追加分數，不過巨人新任洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）8局下敲兩分砲追分。養樂多終結者田口麗斗9局下放火，若林樂人適時安、吉川尚輝的關鍵追平安打，巨人軍第9局攻進3分追平，雙方打進延長賽。

巨人軍新任守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）10局上讓對手3上3下。10局下巨人軍捕手甲斐拓也敲安上壘，巨人隊靠犧牲觸擊護送跑者上二壘，若林樂人擊出左外野再見安打，幫助巨人軍逆轉收下開幕戰勝利。

戶郷翔征主投5局被敲4安，失掉4分有2分自責，賞2次三振、丟1次保送，靠隊友火力逃過敗仗。R.馬丁尼茲後援1局無失分，收新賽季首勝。

巨人軍團隊敲17支安打，比養樂多全隊的8支還多。若林樂人一人就包辦4安2打點，甲斐拓也、卡貝吉都是3安猛打賞。

養樂多23歲新星奧川恭伸主投6局被敲7安無失分，但養樂多自家牛棚放火。山本大貴沒有解決任何一人失2分，田口麗斗1局失3分，清水昇0.2局失1分吞本季首敗。

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