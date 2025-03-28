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日職》王牌高橋宏斗失5分 中日龍相隔19年再度於開幕戰遭完封

2025/03/28 22:29

高橋宏斗。（資料照，記者陳志曲攝）高橋宏斗。（資料照，記者陳志曲攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職開幕戰今天登場，中日龍王牌投手高橋宏斗帳面上主投5局失5分，中日龍全場僅出現4支安打，最後在客場以0比5遭衛冕軍橫濱DeNA完封。中日龍連兩年開幕戰都輸球。

高橋宏斗是去年世界棒球12強日本隊國手，今年是他首次擔綱球隊開幕戰先發投手，高橋宏斗首局被橫濱DeNA洋砲奧斯丁（Tyler Austin）敲二壘安打失掉1分，第2局遭橫濱DeNA游擊手森敬斗敲適時安再掉1分。第5局橫濱開路先鋒梶原昂希敲適時安再拿1分。

前5局投完用74球的高橋宏斗，他續投第6局卻遭橫濱球星宮崎敏郎適時安掉分後，就被換下場場。接替的中日龍投手藤嶋健人，被橫濱捕手山本祐大敲高飛犧牲打，讓橫濱再添1分。

總計高橋宏斗帳面上5局投球，用球數為85球，被敲8支安打，賞2次三振，保送、觸身球各1次，失掉5分都是自責，吞下本季首敗。

中日龍全場僅有4支安打，細川成也、岡林勇希各有1支二壘安打。根據《日刊體育》指出，這是中日龍隊史自2006年之後，相隔19年再度於開幕戰遭完封。

橫濱王牌左投東克樹主投7局用93球，僅被敲4安無失分，賞5次三振，摘得開幕戰勝投。此外，橫濱棒球場今天湧進3萬3840名觀眾創史上新高。

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