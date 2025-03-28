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WTT挑戰賽》鏖戰5局扳倒香港一哥黃鎮廷 廖振珽驚險挺進男單16強

2025/03/28 22:25

廖振珽在5局大戰中打敗香港名將黃鎮廷，沙進男單16強。（取自WTT官網）廖振珽在5局大戰中打敗香港名將黃鎮廷，沙進男單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「山豬」廖振珽今晚在2025年WTT印度清奈球星挑戰賽男單32強戰，鏖戰5局後，以3:2擊退世界排名40的香港直拍橫打名將黃鎮廷，挺進16強。

世界排名72的廖振珽過去兩度遭遇黃鎮廷都吞敗仗，不過那已是2012年的事，睽違13年再度交手，廖振珽前兩局掌握節奏，以11:7、11:7連下兩城。

第3局，廖振珽克服開局1:7大幅落後，一度追到9平，但決勝時刻，黃鎮廷正手發球搶攻得手，加上廖振珽接發球失誤，9:11讓出。

黃鎮廷第4局乘勝追擊，11:5再下一城，也將廖振珽逼進決勝局。

廖振珽在決勝局重整旗鼓，4平時連拿3分拉開比數，黃鎮廷一路追到8:7，廖振珽果斷的叫出暫停，重回比賽後，有驚無險以11:8拿下。

廖振珽16強將遭遇世界排名17的丹麥名將葛洛斯，過去雙方兩度交手，包括2023年阿拉木圖挑戰賽、去年北京大滿貫賽，廖振珽都吞下敗仗。

女單方面，17歲小將葉伊恬32強對決世界排名第6的日本新星張本美和，前兩局在8:3、6:2大幅領先下都未能拿下，最終以9:11、10:12、8:11苦吞對戰5連敗。

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