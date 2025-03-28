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花式滑輪溜冰》亞運金牌洪筱晴總分破紀錄 台灣國際公開賽二連霸

2025/03/28 23:07

亞運金牌女將洪筱晴完成台灣國際公開賽二連霸。（滑輪溜冰協會提供）亞運金牌女將洪筱晴完成台灣國際公開賽二連霸。（滑輪溜冰協會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆台灣國際花式滑輪溜冰公開賽在新竹縣竹北國民運動中心進行，杭州亞運金牌女將洪筱晴晚間長曲表現出色，不僅完成女子個人花式二連霸，加上短曲共獲119.53分，總分也打破112年全運會自己創下的最佳112.86分紀錄，讓她士氣大振也更有信心。

今年共有印度、日本、澳洲、義大利、南韓、紐西蘭及地主台灣，7個國家、300多人次參賽，競爭相當激烈。前一天短曲領先的洪筱晴，隔日再接再厲，雖然長曲開始第一個組合跳出現小瑕疵，所幸未受影響順利完成，也達成賽前預設目標，「我覺得還不錯，第一次跳三圈成功，雖然最後判定沒有足圈，但還是完成。在外人眼中這次的進步可能微不足道，但對我意義重大！」洪筱晴這一年來，自認心態調整不錯，不會針對某個動作失誤而鑽牛角尖，學會用更大局觀來看事情的她說：「今年還有很多目標要追求，像拚全運會和亞錦賽衛冕，接著就是世錦賽期待勇闖前15名。」

至於去年世錦賽贏得青少年組雙人冠軍的義大利搭檔英格列斯 （Jose Enrico Inglese）與玻莉（Angelica Polli），應邀來台參賽也展現超強實力，尤其年僅14歲的美少女玻莉，少年女子組長曲演出驚艷全場， 不但獲得66.91分，加上先前短曲49.52分，終以超高總分116.43分強勢奪金，賽後她笑著說：「第一次來台灣，珍珠奶茶超級好喝！我迫不及待要多嘗試一些美食。」

花式滑輪溜冰》亞運金牌洪筱晴總分破紀錄 台灣國際公開賽二連霸義大利美少女玻莉。（滑輪溜冰協會提供）

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