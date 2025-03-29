日職》王牌戶鄉翔征完美4局後突遇單局失4分 巨人教練分析原因

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職開幕戰昨天（28日）登場，讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征主投5局失4分有2分自責，巨人軍最後靠若林樂人的再見安打，幫助巨人以6比5逆轉擊敗養樂多燕子。巨人投手教練杉內俊哉提到，戶鄉在第5局的投球節奏亂了，由於已經逃過敗投，希望他下一場再努力。

戶鄉翔征前4局讓養樂多打線12上12下，第5局卻風雲變色，養樂多洋砲山塔納（Domingo Santana）敲一壘安上壘，另一位洋將歐蘇納（Jose Osuna）敲一壘滾地球，但巨人隊一壘手岡本和真發生守備失誤，讓養樂多攻占二、三壘，接著養樂多赤羽由紘敲適時安攻進1分。

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該半局戶鄉翔征丟保送，讓養樂多無人出局攻占滿壘。下一棒的養樂多捕手中村悠平敲帶有2分打點的一壘安打，接著西川遙輝擊出適時安再拿1分，讓巨人陷入0比4的落後。巨人隊全場最多落後到5分，但巨人軍打線第8局、第9局合計拿5分逼出延長賽，若林樂人10局下敲再見安打，幫助巨人軍贏得開幕戰。

總計戶鄉翔征先發5局用69球，被敲4安，失掉4分有2分自責，賞2次三振、丟1次保送，賽後防禦率為3.60。戶鄉翔征是2024年世界棒球12強賽日本隊王牌，也是上季的中央聯盟三振王。

日媒《體育報知》報導，對於戶鄉翔征的投球表現，杉內俊哉表示，「我問了（巨人捕手）甲斐拓也，他說從第4局開始，戶鄉的速球位置有點偏中間，結果第5局就被對手逮到。如果（第5局）能先拿下第一個出局數，或許就能順暢地投下去。但首支安打讓跑者上壘後，節奏就亂了，感覺很可惜，因為前面投得很好。」

巨人監督阿部慎之助表示，如果球隊先得分，這場比賽會是另一種局面，他認為這是球隊的課題。

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