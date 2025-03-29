中職》美津濃長期深耕 今年支援聯盟其中4隊

美津濃今年支援職棒4支隊伍。（美津濃提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕2025年中華職棒球季即將開打，隨著台灣隊在世界棒球12強賽奪冠，國內棒球熱度提升。面對新賽季，各球團不僅在戰力補強下功夫，後勤支援與裝備選擇也成為關鍵之一。其中，日系運動品牌美津濃（Mizuno）持續與中職多支球隊合作，提供包含球衣、訓練服等多項裝備，成為球員賽場內外的重要支援。

本季，美津濃合作的中職球隊包括統一獅、味全龍、富邦悍將與樂天桃猿，共四支球隊。其中，統一獅、味全龍與富邦悍將的球衣、球褲均由美津濃供應，並搭配完整的訓練服飾與後勤裝備。各球隊對裝備的需求各有側重，但都看中美津濃在棒球市場的經驗，以及能夠提供完整產品線與客製化配色的優勢。

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在材質選用上，美津濃參考日職經驗，為中職球隊提供輕量化的Shadow Stripe紋路布料，除了提升球衣質感，也確保在高濕度環境下的舒適度。此外，針對春訓與長時間比賽需求，美津濃在訓練服的設計上，考量抗熱、透氣與吸濕排汗機能，並與球隊討論調整細節，以符合球員需求。

各隊對訓練裝備的要求亦有所不同。例如，統一獅強調服飾的機能性與日常穿搭兼顧，配置拉鍊帽T、大學T與7分袖彈性排汗衣等多元款式；味全龍則在美式訓練風格下，更重視帽T的功能性，提供短袖、長袖與厚帽T等選擇，滿足球員不同場景的需求。

美津濃長年深耕台灣棒球市場，除了與職業球團合作，也持續發展相關產品線。隨著2025年球季開打，各隊備戰進入最後階段，裝備供應與支援將成為影響表現的重要一環。

美津濃今年支援職棒4支隊伍。（美津濃提供）

美津濃今年支援職棒4支隊伍。（美津濃提供）

美津濃今年支援職棒4支隊伍。（美津濃提供）

美津濃今年支援職棒4支隊伍。（美津濃提供）

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