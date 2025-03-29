桌球》連闖4關挺進女單4強 黃禹喬締造個人支線賽最佳戰績

黃禹喬在8強戰直落三解決克羅埃西亞對手，首度闖進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名188的國泰女將黃禹喬，在2025年奧托切克（斯洛維尼亞）支線賽女單賽事連闖4關挺進4強，締造個人在支線賽最佳戰績，今天將和德國頭號種子溫特爭奪決賽門票。

去年在哈爾姆斯塔德（瑞典）支線賽闖進女單8強的黃禹喬，今年第一場國際賽就有不錯的開始，她首輪先以3:1逆轉克羅埃西亞小將科西琪，32強賽再以直落三擊退世界排名81的19歲巴西新秀高橋茱莉亞，16強遭遇馬來西亞的嚴麗映，也以3:0過關。

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黃禹喬在8強賽對上世界排名127的克羅埃西亞女將阿拉波薇琪，也未遭遇頑抗，以11:6、11:7、11:7獲勝。

18歲合庫小將鄭樸璿前三輪分別擊敗巴西的渡邊由美、智利女將薇加和哈薩克的阿卡雪娃，挺進8強，寫下個人在成人組國際賽最佳戰績，但在8強戰以5:11、15:17、7:11不敵世界排名58的溫特，驚奇之旅畫下句點。

男單方面，17歲一銀小將洪敬愷連續解決13歲南韓神童李承洙、斯洛伐克好手皮斯提格後，16強賽以0:3敗給世界排名51的法國名將高齊。

16歲的台南小將郭冠宏也以0:3輸給20歲的日本新秀吉山僚一，止於16強。

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