網球》大師賽最老爭霸！喬科維奇邁阿密第7冠、生涯百冠強勢聽牌

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）延續強勢回歸狀態，6：2、6：3輕取保加利亞14種子迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），塞爾維亞前球王重返邁阿密網賽男單決戰，成為ATP千分等級大師賽史上最年長爭冠老將，距離創紀錄賽史第7冠、職業生涯第100冠等里程碑，都僅剩一步之遙。

37歲又10個月的喬科維奇，與5月16日就滿34歲的迪米特洛夫，兩人加總已逾70歲，形成大師賽年紀最老的4強戰。寶刀未老的第4種子手感依舊發燙，直落二完成對戰11連勝，也把交手戰績改寫13勝1負，「發球絕對是本場的亮點。」賽後喬科維奇表示，現場風很大，不容易控制球，所幸發球還是很好，「前場第1發成功率84%，我認為已經很難超越，但今天第1發成功率為87%，所以我不知道該說什麼？」

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喬科維奇在佛州硬石體育場5連勝、1盤未失，連續第20年、每季都能打進職業賽決戰，已經追平「三巨頭」中最早退役的瑞士名將費德爾（Roger Federer），雙雄並列男網之最，期許保持回春狀態的他說：「巴黎奧運贏得第99個冠軍後，我每個賽事都以集滿百冠為目標，可惜迄今還未達成，週日決賽希望能全力以赴。」

2007年就在邁阿密首度封王的喬科維奇，如今若能東山再起順勢攻頂，就將超越美國地主「六冠王」阿格西（Andre Agassi），再添生涯傳奇戰功。

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