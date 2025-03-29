MLB》首球再見轟+生涯首轟氣走洛磯 光芒米斯納締開幕戰首見紀錄

光芒米斯納在開幕戰敲出大聯盟生涯首轟，就是一支再見全壘打。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒主場純品康納球場（Tropicana Field），去年遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創，已經趕不上今年大聯盟開幕戰。光芒借用洋基位在佛州的史坦伯納球場（Steinbrenner Field），作為新賽季的臨時主場。光芒今天開幕戰靠著米斯納（Kameron Misner）9局下的「首球再見轟」，以3：2氣走洛磯取得開門紅。

洛磯先發左投弗里蘭（Kyle Freeland）前6局有效封鎖光芒打線，主投6局無失分，只被敲出2支安打，另外飆出7次三振，洛磯游擊手托瓦（Ezequiel Tovar）3局上敲出長打助隊先馳得點，法默（Kyle Farmer）第4局的高飛犧牲打則是打回第2分。

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洛磯前6局取得2分領先，但在弗里蘭退場後風雲變色，光芒7局下展開反攻，阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出高飛犧牲打追回1分，J.卡巴列羅（Jose Caballero）則是敲安打回追平分，弗里蘭勝投飛走了，而主投6局8K失1分責失分的派比奧特（Ryan Pepiot）敗投解套。

光芒致勝功臣米斯納在第8局上場代守左外野，9局下獲得打擊機會，他一上來就狙擊沃德尼克（Victor Vodnik）的97.4英哩的內角速球，擊出右外野陽春砲，大聯盟生涯首轟就是再見全壘打，助隊戲劇性在開幕戰收下勝利。米斯納也成為大聯盟史上第一位在開幕戰以再見全壘打完成個人生涯首轟的球員。

光芒米斯納在開幕戰敲出大聯盟生涯首轟，就是一支再見全壘打。（美聯社）

光芒米斯納在開幕戰敲出大聯盟生涯首轟，就是一支再見全壘打。（法新社）

First-pitch swinging!



Kameron Misner's first career home run is a WALK-OFF home run! pic.twitter.com/77K0dpZJQQ — MLB （@MLB） March 28, 2025

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